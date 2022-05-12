https://uz.sputniknews.ru/20220512/poleznyy-vesenniy-zavtrak-zapekanka-s-zelenyu-24490892.html

Полезный весенний завтрак: запеканка с зеленью

Полезный весенний завтрак: запеканка с зеленью

Творог и шпинат - двойная порция пользы. Предлагаем вам быстрый и вкусный рецепт полезного завтрака для всей семьи.

2022-05-12T07:00+0500

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2022-05-12T07:00+0500

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рецепт

весна

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С приходом весны особенно актуальными становятся "витаминные" рецепты со свежей зеленью. Шпинат издавна считается "волшебным" растением, целой кладовой полезных микроэлементов. Мы предлагаем вам полезный, вкусный и быстрый рецепт запеканки со шпинатом - такое лакомство понравится даже тем, кто терпеть не может зелень!Ингредиенты:Приготовление: Шпинат переберите, оторвите жесткие черешки, опустите на одну минуту в кипящую воду, а затем промойте холодной водой. Отожмите лишнюю влагу.Творог смешайте со сгущенкой и катыком/йогуртом и пробейте погружным блендером до однородности.Добавьте к смеси яйца и ванильный сахар/цедру лимона, снова пробейте блендером, затем вмешайте манку.Разделите тесто на две части, в одну добавьте шпинат и хорошенько измельчите его блендером до однородности теста.Выложите дно и края разъемной металлической формы пергаментом и выкладывайте в центр формы поочередно ложкой зеленое и белое тесто. Выпекайте 40-60 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте зубочисткой - при прокалывании, она должна выходить из запеканки сухой.Готовую запеканку охладите, затем положите в холодильник на два часа. Приятного аппетита!Читайте также: Как приготовить сливочное пиво из Гарри Поттера — рецепт

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рецепт, весна