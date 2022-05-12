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Полезный весенний завтрак: запеканка с зеленью
Полезный весенний завтрак: запеканка с зеленью
Творог и шпинат - двойная порция пользы. Предлагаем вам быстрый и вкусный рецепт полезного завтрака для всей семьи.
2022-05-12T07:00+0500
2022-05-12T07:00+0500
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С приходом весны особенно актуальными становятся "витаминные" рецепты со свежей зеленью. Шпинат издавна считается "волшебным" растением, целой кладовой полезных микроэлементов. Мы предлагаем вам полезный, вкусный и быстрый рецепт запеканки со шпинатом - такое лакомство понравится даже тем, кто терпеть не может зелень!Ингредиенты:Приготовление: Шпинат переберите, оторвите жесткие черешки, опустите на одну минуту в кипящую воду, а затем промойте холодной водой. Отожмите лишнюю влагу.Творог смешайте со сгущенкой и катыком/йогуртом и пробейте погружным блендером до однородности.Добавьте к смеси яйца и ванильный сахар/цедру лимона, снова пробейте блендером, затем вмешайте манку.Разделите тесто на две части, в одну добавьте шпинат и хорошенько измельчите его блендером до однородности теста.Выложите дно и края разъемной металлической формы пергаментом и выкладывайте в центр формы поочередно ложкой зеленое и белое тесто. Выпекайте 40-60 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте зубочисткой - при прокалывании, она должна выходить из запеканки сухой.Готовую запеканку охладите, затем положите в холодильник на два часа. Приятного аппетита!Читайте также: Как приготовить сливочное пиво из Гарри Поттера — рецепт
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рецепт, весна

Полезный весенний завтрак: запеканка с зеленью

07:00 12.05.2022
© FitzdravШпинат
Шпинат - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
© Fitzdrav
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Творог и шпинат - двойная порция пользы. Предлагаем вам быстрый и вкусный рецепт полезного завтрака для всей семьи.
С приходом весны особенно актуальными становятся "витаминные" рецепты со свежей зеленью. Шпинат издавна считается "волшебным" растением, целой кладовой полезных микроэлементов. Мы предлагаем вам полезный, вкусный и быстрый рецепт запеканки со шпинатом - такое лакомство понравится даже тем, кто терпеть не может зелень!

Ингредиенты:

творог - 700 г.
сгущенка - 100 г.
катык, простокваша, йогурт без добавок - 200 г.
шпинат - 200 г.
яйца - 3 шт.
манка - 100 г.
ванильный сахар или цедра лимона - по вкусу

Приготовление:

Шпинат переберите, оторвите жесткие черешки, опустите на одну минуту в кипящую воду, а затем промойте холодной водой. Отожмите лишнюю влагу.
Творог смешайте со сгущенкой и катыком/йогуртом и пробейте погружным блендером до однородности.
Добавьте к смеси яйца и ванильный сахар/цедру лимона, снова пробейте блендером, затем вмешайте манку.
Разделите тесто на две части, в одну добавьте шпинат и хорошенько измельчите его блендером до однородности теста.
Выложите дно и края разъемной металлической формы пергаментом и выкладывайте в центр формы поочередно ложкой зеленое и белое тесто.
Выпекайте 40-60 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте зубочисткой - при прокалывании, она должна выходить из запеканки сухой.
Готовую запеканку охладите, затем положите в холодильник на два часа.
Приятного аппетита!
Читайте также: Как приготовить сливочное пиво из Гарри Поттера — рецепт
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