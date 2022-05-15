https://uz.sputniknews.ru/20220515/pochemu-nekotorye-lyudi-vsegda-merznut-24571174.html

Почему некоторые люди всегда мерзнут

Почему некоторые люди всегда мерзнут

Причину, по которой человек может даже летом жаловаться на холод, объясняет врач.

2022-05-15T23:00+0500

2022-05-15T23:00+0500

2022-05-15T23:00+0500

это интересно

холод

врач

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С наступлением жаркой погоды все чаще начинаются споры между людьми, которым жарко и они хотят открыть окно, и теми, кому вечно холодно. Последних в простонародье называют "мерзляками". Какие факторы влияют на их восприятие температуры, в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко."Нет диагноза "патологическая мерзлявость", все индивидуально, и нужно ориентироваться на свой комфорт. Это может быть просто индивидуальная особенность человека: может быть, его с детства приучали тепло одеваться, поэтому он так реагирует на прохладу", - объясняет врач.Кроме этого, на восприятие температуры влияет количество подкожного жира. Другой фактор - состояние нервной системы. Люди, пребывающие в состоянии стресса или часто нервничающие, мерзнут больше."Нехватка сна также влияет на чувствительность к холоду", – отметил Кузьменко.Не стоит забывать и о том, что обостренное восприятие холода может быть симптомом заболевания.""Мерзлявость" может быть связана с какой-то болезнью, но в этом случае обязательно появятся и другие симптомы, характерные для того или иного заболевания. Повышенная реакция на холод может быть, например, при нарушении кровообращения, в частности, у людей, болеющих сахарным диабетом", – уточнил врач.

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холод, врач