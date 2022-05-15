https://uz.sputniknews.ru/20220515/shou-ty-super-60---pryamaya-translyatsiya-24568922.html
Шоу "Ты Супер! 60+" - прямая трансляция
Шоу "Ты Супер! 60+" - прямая трансляция
На НТВ стартует 2-ой сезон музыкального шоу "Ты супер! 60+". Членами жюри станут Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Валерия и Ильдар Абдразаков. 15.05.2022, Sputnik Узбекистан
2022-05-15T22:30+0500
2022-05-15T22:30+0500
2022-05-15T22:36+0500
видео
прямая трансляция
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"Ты супер! 60+" – международный музыкальный проект, в рамках которого участники в возрасте 60 и выше могут раскрыть свой музыкальный талант. Шоу стартует с 15 мая в 20:30 на телеканале НТВ.
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LIVE: "Ты Супер! 60+"
LIVE: "Ты Супер! 60+"
2022-05-15T22:30+0500
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PT1S
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видео, прямая трансляция
Шоу "Ты Супер! 60+" - прямая трансляция
22:30 15.05.2022 (обновлено: 22:36 15.05.2022)
На НТВ стартует 2-ой сезон музыкального шоу "Ты супер! 60+". Членами жюри станут Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Валерия и Ильдар Абдразаков.
"Ты супер! 60+" – международный музыкальный проект, в рамках которого участники в возрасте 60 и выше могут раскрыть свой музыкальный талант. Шоу стартует с 15 мая в 20:30 на телеканале НТВ.