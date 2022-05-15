https://uz.sputniknews.ru/20220515/stali-izvestny-data-i-mesto-proschaniya-s--narodnym-artistom-renatom-ibragimovym--24555748.html

Стали известны дата и место прощания с народным артистом Ренатом Ибрагимовым

Стали известны дата и место прощания с народным артистом Ренатом Ибрагимовым

Певца похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища.

2022-05-15T10:35+0500

2022-05-15T10:35+0500

2022-05-15T11:20+0500

общество

артист

кладбище

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Церемония прощания с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым состоится 15 мая на территории Московской Соборной мечети. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман России, передает РИА Новости."Пятнадцатого мая в 15.00 на территории Московской Соборной мечети состоится церемония прощания с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым, а также погребальная молитва (джаназа-намаз)", — говорится в сообщении.В организации добавили, что певца похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища.Ранее стало известно, что Ибрагимов скончался в Москве 14 мая.Читайте также:Умер экс-глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич

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артист, кладбище