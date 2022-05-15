https://uz.sputniknews.ru/20220515/u-gazproma-i-evropy-poyavilas-obschaya-tsel-24564150.html

У "Газпрома" и Европы появилась общая цель

У "Газпрома" и Европы появилась общая цель

В Европе цены остаются высокими, и на это есть несколько причин.

2022-05-15T16:45+0500

2022-05-15T16:45+0500

2022-05-15T16:45+0500

колумнисты

европа

газпром

газ

цены

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Напряжение на глобальном газовом рынке несколько снизилось, а цены в Азии откатились от рекордных значений, хотя и остаются на уровне 800 долларов за тысячу кубометров, что раза в два выше былой "нормы", пишет колумнист РИА Новости Александр Собко.Но в континентальной Европе цены остаются высокими (1000-1200 долларов за тысячу кубометров), что связано как с относительно небольшим потоком газа из России уже сейчас, так и с риском того, что напряжение в газовых отношениях сохранится на длительный срок.На этом фоне любопытно, что газ в Великобритании намного дешевле, чем в ЕС: разница в цене составляет около 500 долларов за тысячу кубометров! Это отклонение от нормы очень нетипично, традиционно цены на газ на острове практически не отличаются от стоимости газа в ЕС. Почему так происходит? В Великобритании мощности терминалов по приему СПГ сильно избыточны и составляют 50 миллиардов кубометров в год при годовом потреблении газа в 80 миллиардов. Но необходимый годовой импорт СПГ намного ниже, ведь еще есть и собственная добыча, а также существенные поставки из Норвегии. Конечно, можно было бы воспользоваться ситуацией и закачать "лишний" газ в хранилища. Однако на острове объем ПХГ очень небольшой, а заполненность уже составляет 90 процентов. С континентальной Европой Великобритания связана двумя газопроводами (которые при необходимости работают в ту или другую сторону) общей мощностью около 30 миллиардов кубометров экспорта в сторону ЕС, но и они работают сейчас уже на максимуме. В результате мы видим такой любопытный ценовой парадокс, когда избыток импорта СПГ в Великобритании не может добраться до континентального европейского рынка.Британский сюжет, конечно, самый показательный, но остаются ограничения на переток от регазификационных терминалов Испании к регионам спроса и некоторые другие. Сейчас СПГ-терминалы ЕС (то есть уже без учета Великобритании) импортируют около 150 миллиардов кубометров СПГ в годовом исчислении, и это близко к пределу возможностей. С учетом того, что обычная "норма" импорта СПГ в ЕС составляет около 75 миллиардов кубов в год, то получается, что заместить российский газ на СПГ удастся на 75 миллиардов кубометров. Это грубый подсчет, от года к году возможны колебания объемов импорта и российского газа, и СПГ, уровня заполненности хранилищ, но общую картину он показывает. Забегая вперед, скажем, что снижение российского экспорта в этом году, скорее всего, будет меньше, чем 75 миллиардов, приведенные оценки — это оценки сверху. В том числе и потому, что остается главная проблема: с каждой новой партией СПГ, "внепланово" взятой с рынка, дефицит, а значит, и цены — увеличиваются.Тем не менее решение в ЕС принято: постепенно достроить и поставить дополнительные терминалы по приему и регазификации СПГ — и главное, в тех местах, где их не хватает с учетом пропускной способности газотранспортной сети. Но это дело не быстрое, строительство займет несколько лет. Чуть проще использовать плавучие терминалы по регазификации, FSRU (floating storage and regasification unit). Что это такое? Упрощая: это обычный СПГ-танкер со встроенной установкой по переводу сжиженного газа в газообразное состояние. Именно такой вариант приобрела себе несколько лет назад Литва. Кстати, подобный есть и у нас — в случае необходимости газоснабжение Калининградской области переведут на СПГ, а осуществлять его будет плавучий терминал регазификации "Маршал Василевский". В мире уже 48 таких плавучих установок регазификации, но большинство из них при деле, свободного рынка здесь нет. Тем не менее 48 — это уже заметное количество, поэтому появляются сообщения, что немецким компаниям удается найти до четырех свободных FSRU, часть из них может быть запущена уже этой зимой. Хотя, конечно, для этого нужно уже сильно торопиться. Мощности плавучих установок могут отличаться, но в среднем одна установка — это около четырех-пяти миллиардов кубометров газа в год.На этом фоне наша страна также демонстративно не стремится наращивать объем экспорта. Во-первых, недавние российские санкции против компании — владельца польского участка газопровода означают, что "Газпром" теперь вообще не может прокачивать топливо по газопроводу "Ямал — Европа". Понятно, что это осознанное решение по уменьшению возможных маршрутов экспорта. Кроме того, теперь Польша уже не сможет забирать российский газ по виртуальному реверсу из этой трубы, ей придется это делать реверсом реальным со стороны Германии — соответственно, переплачивая. Одновременно снизились объемы, прокачиваемые через Украину, так как "Нафтогаз" отказался принимать газ на точке сдачи "Сохрановка", заявив, что теперь не контролирует ее. Остались только объемы, которые идут через станцию "Суджа".Удивительно, еще недавно активно обсуждалось, как украинский и польский транзит будут конкурировать друг с другом после того, как будет запущен "Северный поток — 2". Но теперь перспективы этого газопровода под большим вопросом, и на этом фоне у нас заблокирован транзит через Польшу, а транзит через Украину осуществляется в смешных по прежним временам объемах, эквивалентных 23 миллиардам кубометров в год.Итого, если мы говорим о поставках в Европу (то есть без Турции), то у нас остается работающий на полную мощность "Северный поток — 1" (55 миллиардов кубометров в год), остаточные объемы через Украину, а также вторая, европейская ветка "Турецкого потока". Но в силу ограниченного числа потребителей реальная поставка по ней, скорее всего, окажется чуть меньше мощности в 15,75 миллиарда кубометров. Сейчас экспорт в сумме уже заметно меньше 100 миллиардов кубометров в годовом исчислении, и, судя по тенденциям, едва ли эти объемы вырастут.О критическом значении российских поставок говорят и оценки Rystad Energy, норвежской консалтинговой компании. В случае прекращения поставок газа из России цены могут вырасти до 3500 долларов за тысячу кубометров. Кстати, компания предполагает, что поставки из России в Европу в 2022 году снизятся на 37 миллиардов кубометров. Ранее появлялись оценки падения экспорта в 40-50 миллиардов. Учитывая, что в 2021 году экспорт сетевого газа составил 140 миллиардов кубометров (без учета Турции), как раз и получаем, что по итогам года в базовом сценарии экспорт "Газпрома" в Европу составит около 100 миллиардов кубометров или чуть меньше. Снижение объемов в полтора раза пока с лихвой компенсируется ценами, выросшими в три раза и более. Но главное для российской компании — что будет дальше на европейском направлении. По расчетам той же Rystad Energy, уже к 2030 году сокращение экспорта в Европу может достичь 100 миллиардов кубометров, хотя точность таких долгосрочных прогнозов остается под вопросом.Читайте также:Жертвы или сообщники Путина? Американские сланцевики помогают России

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европа, газпром, газ, цены