https://uz.sputniknews.ru/20220515/vrach-rasskazala-o-vrede-i-polze-semechek-24570993.html

Врач рассказала о вреде и пользе семечек

Врач рассказала о вреде и пользе семечек

В подсолнечных семечках высоко содержание жиров.

2022-05-15T22:00+0500

2022-05-15T22:00+0500

2022-05-15T22:00+0500

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Чаще всего семечки калорийнее, чем обед, и способны вызвать обострение болезней желудка, рассказала РИА Новости эндокринолог Татьяна Бочарова."То, что от семечек бывает аппендицит, – это миф. Но живот действительно может разболеться, только по другой причине. В подсолнечных семечках высоко содержание жиров – более 50 граммов на 100 граммов продукта – и если у вас язва, гастрит, а вы регулярно щелкаете семечки, можно спровоцировать эти заболевания. К тому же семечки калорийны: 100 граммов – это 550 калорий, что равноценно плитке шоколада. Проблема в том, что как полноценная “еда” они не воспринимаются, и способствуют набору лишнего веса".Семечки богаты клетчаткой, витаминами группы B, А и Е, магнием, который важен для нормальной работы сердца и нервной системы. Однако их лучше употреблять в сыром виде, в жареных семечках накапливается канцероген. "Употреблять семечки каждый день можно, но в небольшом количестве – не более 30 граммов", – говорит врач.

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