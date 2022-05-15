https://uz.sputniknews.ru/20220515/zapad-i-kitay-obvinyayut-drug-druga-v-massovyx-ubiystvax-24568967.html

Запад и Китай обвиняют друг друга в массовых убийствах

Запад и Китай обвиняют друг друга в массовых убийствах

Китай и Индия всерьез поссорились с Всемирной организацией здравоохранения.

2022-05-15T21:25+0500

2022-05-15T21:25+0500

2022-05-15T21:25+0500

политика

запад

китай

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/10/16011314_50:0:1300:703_1920x0_80_0_0_52f2a37358e61f04876eb425d28f931f.jpg

Китай и Индия всерьез поссорились с Всемирной организацией здравоохранения. Повод: попытка "определенных сил" (о них — ниже) переиграть глобальные итоги поучительной истории с пандемией. То есть попросту поднапрячься и все-таки одержать победу в пропагандистской войне на этом порядком подзабытом фронте, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.А подзабытый он вот почему: нормальные люди, числом в миллиарды, просто отторгают сегодня тему коронавируса. Человеческий мозг больше не в состоянии вынести ежедневную бомбардировку данными, вызывавшими поначалу запредельные эмоции — страх, панику, ненависть, отчаяние. Собственно, тут и есть один из тех самых упомянутых выше итогов: это сначала можно было все эти эмоции нагнетать до предела, а потом — раз, и никакой реакции. Бензин кончился. Человек вот так устроен — бесконечно его трясти нельзя.Но кому-то понравилось держать людей в панике, и вот ВОЗ спонсировала и разрекламировала исследование, утверждающее, что на самом деле в мире в целом от вируса умерло почти втрое больше людей, чем говорят официальные данные, то есть 14,9 миллиона человек. И понятно, какие страны больше других занижают статистику: у которых населения примерно по 1,4 миллиарда, то есть Китай и Индия. Сразу скажем, в лучших традициях ВОЗ это не настоящие покойники, а оценочные. То есть речь о страшилке на основе математической компьютерной модели.Как вела себя ВОЗ во всей минувшей вирусной истории — отдельный и долгий разговор. Но если коротко, то вела себя позорно, выдавая одновременно абсолютно противоположные позиции. И с самого начала шла битва за контроль над ВОЗ — битва между Западом и Востоком, то есть прежде всего Китаем. Но был (и есть) третий фронт: кто сказал, что крупнейшая отрасль мировой экономики, медицинский бизнес, должен следовать тут чьей-то государственной политике, не осознавая собственных интересов? Эта публика тоже в схватках поучаствовала. ВОЗ тем временем продолжает готовить некий глобальный саммит, где будет предложена новая функция этой организации: она хочет получить право отдавать приказы всему миру — закрывать предприятия, загонять людей под замок, и все это через головы правительств. Глобальным санитарам понравился вкус власти, они осознали, что могут творить такое, что никакой ядерной бомбе не под силу, — и хотят повторить.Индийское правительство отозвалось на акцию ВОЗ яростно, ведь его обвиняют в занижении данных в целых десять раз, то есть все равно что в массовых убийствах из-за неправильной политики, а как минимум — в сокрытии фактов. Но в борьбе с правительствами всегда найдутся профессиональные распространители ужасов типа "трупы сплавлялись по рекам в Индийский океан". Такие люди — понятно, что в американских СМИ — теперь выносят свой приговор: не нужен нам ваш "фальшивый национализм", а индийцы, которые умерли, "заслуживают большего, чем цифры".С Китаем история сложнее. Главный повод для скандала — фраза главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса насчет того, что политика Пекина "ноль ковида" неустойчивая, то есть страна не сможет за таковую вечно держаться. В общем, обреченная политика. А сказал это Гебрейесус на пресс-конференции по поводу того самого доклада, с компьютерными китайскими и прочими покойниками.Драка с ВОЗ — про завоевание (уже после пандемии) информационного поля. Мы ведь знаем, что Запад может создавать информационные фантомы громадных размеров, в том числе без всякой связи с фактами? Знаем. И вот сейчас с опорой на шатнувшуюся в очередной раз в сторону Запада ВОЗ создается для внутрикитайского и международного потребителя образ государства, подвергающего своих граждан невиданным зверствам с закрытием целых городов. (Как будто, например, демократы в США и их европейские единомышленники не делали того же.) И образ этот заметно подрывает международную репутацию страны, которая гордилась своими победами над вирусом: дело в том, что то, чем люди восхищались вчера, вызывает у них ужас сегодня.Пекин, в свою очередь, активно отбивается и буквально ежедневно объясняет, что это власти США виновны в массовых убийствах потому, что не смогли применить и внятно исполнить такую же, как в Китае, политику по остановке вируса. По тамошним подсчетам (опять же это компьютерное моделирование), Америка виновна в появлении 200 тысяч "ковидных сирот", в заражении 13 миллионов детей, потому что слишком рано начала снимать ограничения. И еще в том, что от вируса там умер один из ста человек в возрасте за 65. В общем, нефункциональное общество и государство, не ловящее мышей.Правда, игры со страшными цифрами сегодня уже не впечатляют никого. Ни с одной стороны, ни с другой.Пандемия, напомним, началась с американских обвинений Китая в том, что тот наслал на США заразу, возможно, даже намеренно. А заканчивается обвинениями в том, что тот же Китай (или Индия) занижает данные по смертности, но при этом чересчур активно с той же заразой борется. Логики и истины тут не ищите. И последовательного, беспристрастного арбитра — тоже. Так что можно надолго забыть о какой-либо общей для всего мира борьбе с заболеваниями, так же как о внятной роли ВОЗ в этой борьбе.

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

запад, китай, убийство