https://uz.sputniknews.ru/20220516/eks-sotrudnik-sgb-stal-zamestitelem-xokima-surxandarinskoy-oblasti-24574158.html

Экс-сотрудник СГБ стал заместителем хокима Сурхандарьинской области

Экс-сотрудник СГБ стал заместителем хокима Сурхандарьинской области

Ранее Абдурасул Абдурахманов возглавлял Оперативное управления СГБ по Сурхандарьинской области.

2022-05-16T10:42+0500

2022-05-16T10:42+0500

2022-05-16T10:42+0500

общество

сурхандарьинская область

сгб

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Сурхандарьинской области назначили нового заместителя хокима по связям с общественными и религиозными организациями.Эту должность получил Абдурасул Абдурахманов.Абдурахманов родился в 1990-м в Чартакском районе Наманганской области. В 2012 году окончил Институт Службы государственной безопасности (СГБ).С 2019-го и до своего назначения возглавлял Оперативное управления СГБ по Сурхандарьинской области.Читайте также:

сурхандарьинская область

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сурхандарьинская область, сгб