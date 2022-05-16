https://uz.sputniknews.ru/20220516/eks-sotrudnik-sgb-stal-zamestitelem-xokima-surxandarinskoy-oblasti-24574158.html
Экс-сотрудник СГБ стал заместителем хокима Сурхандарьинской области
Экс-сотрудник СГБ стал заместителем хокима Сурхандарьинской области
Ранее Абдурасул Абдурахманов возглавлял Оперативное управления СГБ по Сурхандарьинской области.
2022-05-16T10:42+0500
2022-05-16T10:42+0500
2022-05-16T10:42+0500
общество
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сгб
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Сурхандарьинской области назначили нового заместителя хокима по связям с общественными и религиозными организациями.Эту должность получил Абдурасул Абдурахманов.Абдурахманов родился в 1990-м в Чартакском районе Наманганской области. В 2012 году окончил Институт Службы государственной безопасности (СГБ).С 2019-го и до своего назначения возглавлял Оперативное управления СГБ по Сурхандарьинской области.Читайте также:
сурхандарьинская область
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сурхандарьинская область, сгб
Экс-сотрудник СГБ стал заместителем хокима Сурхандарьинской области
Ранее Абдурасул Абдурахманов возглавлял Оперативное управления СГБ по Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Сурхандарьинской области назначили нового заместителя хокима по связям с общественными и религиозными организациями.
Эту должность получил
Абдурасул Абдурахманов.
Абдурахманов родился в 1990-м в Чартакском районе Наманганской области. В 2012 году окончил Институт Службы государственной безопасности (СГБ).
С 2019-го и до своего назначения возглавлял Оперативное управления СГБ по Сурхандарьинской области.