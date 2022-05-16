https://uz.sputniknews.ru/20220516/kakoy-chay-pomogaet-snizit-uroven-saxara-v-krovi---vrach-24571361.html

Какой чай помогает снизить уровень сахара в крови - врач

Какой чай помогает снизить уровень сахара в крови - врач

Правильное употребление чая регулирует давление и предотвращает ожирение.

2022-05-16T07:00+0500

2022-05-16T07:00+0500

2022-05-16T07:00+0500

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чай

сахар

кровь

врач

диетолог

ожирение

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Регулярное употребление зеленого чая способствует укреплению иммунитета, а также помогает регулировать уровень сахара в крови. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий диетолога Пакизе Гизем Акгюль турецкому изданию Sabah.По мнению Акгюль, кроме этого, зеленый чай помогает регулировать, снижает риск развития рака и ожирения.Хотя черный и зеленый чай производят из одного растения, обработка продуктов при этом происходит по-разному, объяснила диетолог. Поэтому зеленый чай содержит больше полифенолов, витаминов В1 и В2, а также в его составе в десять раз больше витамина С. А еще зеленый чай богат теанином. Данное вещество способствует снятию стресса в организме.Однако, чтобы чай сохранил полезные свойства, нужно заваривать его правильно, добавляет врач. В частности, нужно заваривать его в кипятке около четырех-пяти минут. Важно не использовать для этого пластиковую и алюминиевую емкости.Также не стоит пить более трех чашек зеленого чая в день, уточняет Акгюль. Людям, страдающим диабетом, сердечно-сосудистыми, почечными заболеваниями или дисфункцией щитовидной железы, стоит определить допустимые дозы зеленого чая на консультации с врачом.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

чай, сахар, кровь, врач, диетолог, ожирение