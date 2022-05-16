https://uz.sputniknews.ru/20220516/konservatorii-uzbekistana-i-rossii-dali-sovmestnyy-kontsert--video-24579240.html
Консерватории Узбекистана и России дали совместный концерт — видео
Консерватории Узбекистана и России дали совместный концерт — видео
Мероприятие приурочили к 30-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией, а также к 85-летию Государственной консерватории республики.
2022-05-16T13:39+0500
2022-05-16T13:39+0500
2022-05-16T13:39+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени Чайковского прошел концерт "Авангард и этнические инструменты". Об этом сообщает ИА "Дунё". Организаторами мероприятия выступили Государственная консерватория Узбекистана, Московская государственной консерватории имени Чайковского и Центр современной музыки при поддержке министерств культуры двух стран. Творческий вечер приурочили к 30-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией, а также к 85-летию Государственной консерватории Узбекистана. Ансамбль выступил под руководством заслуженного артиста России, дирижера Игоря Дронова.В концертную программу вошли композиции Фарруха Акрамова (Beyond the Mind для ансамбля), Хуршиды Хасановой (The little Page of History для ансамбля), Жахангира Шукура (Aks sado для виолончели соло), Артема Кима (Stabilis-Mobilis для ансамбля).Гости также услышали произведения Дмитрия Янов-Яновского (Lux Aeterna для скрипки и ансамбля), Нурали Эркаева (The Noise Ripple для ансамбля), Ойдин Абдуллаевой (Согинч для ансамбля), Шерзода Собирова (Sayqal для ансамбля).Читайте также:
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Консерватории Узбекистана и России дали совместный концерт — видео
Мероприятие приурочили к 30-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией, а также к 85-летию Государственной консерватории республики.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени Чайковского прошел концерт "Авангард и этнические инструменты". Об этом сообщает ИА "Дунё".
Организаторами мероприятия выступили Государственная консерватория Узбекистана, Московская государственной консерватории имени Чайковского и Центр современной музыки при поддержке министерств культуры двух стран.
Творческий вечер приурочили к 30-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией, а также к 85-летию Государственной консерватории Узбекистана.
Музыканты играли как на традиционных инструментах (скрипка, виолончель, флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, арфа, контрабас и другие), так и на старинных (най и чанг).
Ансамбль выступил под руководством заслуженного артиста России, дирижера Игоря Дронова.
В концертную программу вошли композиции Фарруха Акрамова (Beyond the Mind для ансамбля), Хуршиды Хасановой (The little Page of History для ансамбля), Жахангира Шукура (Aks sado для виолончели соло), Артема Кима (Stabilis-Mobilis для ансамбля).
Гости также услышали произведения Дмитрия Янов-Яновского (Lux Aeterna для скрипки и ансамбля), Нурали Эркаева (The Noise Ripple для ансамбля), Ойдин Абдуллаевой (Согинч для ансамбля), Шерзода Собирова (Sayqal для ансамбля).