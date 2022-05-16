https://uz.sputniknews.ru/20220516/shavkat-mirziyoev-provel-vstrechu-s-novym-prezidentom-oae--24573294.html

Шавкат Мирзиёев провел встречу с новым президентом ОАЭ

Шавкат Мирзиёев провел встречу с новым президентом ОАЭ

Переговоры состоялись в Абу-Даби, куда глава республики отправился в связи с траурными мероприятиями в память о Халифе бен Зейде Аль Нахайяне.

2022-05-16T09:02+0500

2022-05-16T09:02+0500

2022-05-16T09:41+0500

политика

узбекистан

оаэ

визит шавката мирзиёева в оаэ

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ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел в Абу-Даби встречи с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также с министром иностранных дел Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном и заместителем премьер-министра, министром по делам президента Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов. На данный момент президент Мирзиёев, завершив визит в ОАЭ, вернулся в Ташкент. В ходе визита Шавкат Мирзиёев выразил свои соболезнования по поводу ухода из жизни Халифа бен Зейда Аль Нахайяна. В траурных мероприятиях участвовали около 40 глав государств и правительств. Среди них президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Египта Абдульфаттах ас-Сиси, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Султан Омана Хейсам бин Торик и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался 13 мая. Ему было 73 года. Аль Нахайян возглавлял эмираты с 2004 года. Президент ОАЭ был одним из самых богатейших людей мира — его состояние оценивалось в $15 млрд. Состояние членов его семьи Forbes оценивал в $150 млрд. В последние годы Халиф бен Зейд Аль Нахайян почти не занимался государственными делами. Страной управлял его младший брат шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. . Он и стал новым президентом ОАЭ. Решение об избрании принял Верховный федеральный совет.Читайте также: В ОАЭ изменили правила въезда для узбекистанцев

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узбекистан, оаэ, визит шавката мирзиёева в оаэ