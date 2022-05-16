https://uz.sputniknews.ru/20220516/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-16-19-maya-24571594.html

Синоптики рассказали о погоде на 16-19 мая

Синоптики рассказали о погоде на 16-19 мая

В Узбекистан вернется жара после дождливых выходных — прогноз погоды.

2022-05-16T07:30+0500

2022-05-16T07:30+0500

2022-05-16T07:30+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В начале новой недели в Узбекистане ожидается погода без осадков. Средняя температура воздуха составит 32 градуса, сообщает Узгидромет.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков, лишь 18 мая местами возможен кратковременные дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 18 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17 градусов, днем 25-30 градусов, 17 мая 27-32 градуса.Каракалпакстан и Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков, лишь 17 мая местами возможен кратковременные дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 17 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 16 мая ночью 12-17 градусов, днем 28-33; 17-18 мая ночью 12-17, днем 25-30, 19 мая ночью 12-17, днем 27-32 градуса.Бухарская и Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 17 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 14-19, днем 28-33, 17 мая 30-35.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 18 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20, днем 16 мая 28-33; 17-19 мая 30-35 градусов.Андижанская, Наманганская и Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 18 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17, днем 25-30.Горные районыПеременная облачность, без осадков, 18 мая местами возможен кратковременные дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 18 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13, днем 17-22 градуса.

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