https://uz.sputniknews.ru/20220516/v-uzbekistane-naschityvayut-bolee-vosmi-mln-zaregistrirovannyx-brakov-24572428.html

В Узбекистане насчитывают более восьми млн. зарегистрированных браков

В Узбекистане насчитывают более восьми млн. зарегистрированных браков

В каких районах страны больше всего супружеских пар, читайте в нашем материале.

2022-05-16T07:55+0500

2022-05-16T07:55+0500

2022-05-16T07:55+0500

общество

узбекистан

загс

семья

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ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. На 1 января прошлого года в стране насчитывали 8 871, 412 официально зарегистрированных супружеских пар. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по Статистике Узбекистана.Первые строчки рейтинга семейного счастья заняли: Ферганская область – 1 023 042, Самаркандская – 935 265 и Ташкент -830 547семей.На второй строчке: Ташкентская область – 837, 077, Андижанская – 824 338 иКашкадарьинская – 784 635 семей.На третьей строчке: Наманганская область – 723,068, Сурхандарьинская – 637,852, Хорезмская – 520, 368 и Бухарская – 514, 710 семей.На пятом месте: Каракалпакстан – 424, 198 и Джизакская область – 318, 604 семей.И замыкают рейтинг: Навоийская область – 277, 706 и Сырдарьинская – 220, 002 семей.Ранее Минюст предложил отменить месячное ожидание даты регистрации брака.Согласно Семейному кодексу, в Узбекистане регистрацию брака осуществляют через месяц после подачи заявления в ЗАГС. В течение этого времени будущие молодожены должны пройти обязательное медицинское обследование.Однако в исключительных случаях, таких как беременность, роды, болезнь одной из сторон, командировка, регистрация брака возможна раньше установленного государством срока.Как считают в ведомстве, чтобы сократить ожидание даты регистрации, некоторые граждане предоставляют фейковые медицинские справки. Более того, сбор справок увеличивает бюрократию в структурах здравоохранения и ЗАГСе.Читайте также: Многоженство в Узбекистане будет преследоваться по закону

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