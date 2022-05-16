https://uz.sputniknews.ru/20220516/v-yujnoy-koree-upal-vertolet-24572764.html
В Южной Корее упал вертолет
В Южной Корее упал вертолет
На борту находились три члена экипажа.
2022-05-16T08:09+0500
2022-05-16T08:09+0500
2022-05-16T08:09+0500
происшествия
южная корея
вертолет
крушение
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ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik.Вертолет Sikorsky S-61N, на борту которого находились три члена экипажа, потерпел крушение на южном побережье Южной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап. Вертолет разбился в понедельник около 9 утра местного времени в районе города Кочже, совершая облет около горы Сончжасан для последующей перевозки стройматериалов. Как сообщают местные пожарные службы, все трое членов экипажа получили серьезные травмы. Сообщений о погибших нет.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
южная корея, вертолет, крушение
В Южной Корее упал вертолет
На борту находились три члена экипажа.
ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik.
Вертолет Sikorsky S-61N, на борту которого находились три члена экипажа, потерпел крушение на южном побережье Южной Кореи. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.
Вертолет разбился в понедельник около 9 утра местного времени в районе города Кочже, совершая облет около горы Сончжасан для последующей перевозки стройматериалов.
Как сообщают местные пожарные службы, все трое членов экипажа получили серьезные травмы. Сообщений о погибших нет.