https://uz.sputniknews.ru/20220516/v-yujnoy-koree-upal-vertolet-24572764.html

В Южной Корее упал вертолет

В Южной Корее упал вертолет

На борту находились три члена экипажа.

2022-05-16T08:09+0500

2022-05-16T08:09+0500

2022-05-16T08:09+0500

происшествия

южная корея

вертолет

крушение

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ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik.Вертолет Sikorsky S-61N, на борту которого находились три члена экипажа, потерпел крушение на южном побережье Южной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап. Вертолет разбился в понедельник около 9 утра местного времени в районе города Кочже, совершая облет около горы Сончжасан для последующей перевозки стройматериалов. Как сообщают местные пожарные службы, все трое членов экипажа получили серьезные травмы. Сообщений о погибших нет.

южная корея

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южная корея, вертолет, крушение