https://uz.sputniknews.ru/20220517/birjevoy-oborot-uzbekistana-uvelichilsya-v-dva-raza--prezident-24618461.html

Биржевой оборот Узбекистана увеличился в два раза — президент

Биржевой оборот Узбекистана увеличился в два раза — президент

За рубежом созданы 20 торговых площадок Республиканской товарно-сырьевой биржи, в больших объемах на нее стали поставлять продукции иностранные компании.

2022-05-17T16:47+0500

2022-05-17T16:47+0500

2022-05-17T16:48+0500

экономика

узбекистан

оборот

узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа

компания

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Биржевой оборот Узбекистана за последние три года вырос в два раза и достиг 90 трлн сумов, заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании во вторник.Глава государства отметил, что количество товаров, реализуемых на Республиканской товарно-сырьевой биржи, за этот период увеличилось в 3 раза — с 200 до 627.Отмечено, что за рубежом созданы 20 торговых площадок биржи. На них за четыре месяца текущего года реализовано продукции на 170 млн долларов.На узбекскую биржу в больших объемах стали поставлять продукции иностранные компании, отметил Мирзиёев. В прошлом году их было 1 274.Видеоселекторное совещание по мерам совершенствования деятельности Республиканской товарно-сырьевой биржи началось в Ташкенте под председательством Шавката Мирзиёева.

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узбекистан, оборот, узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, компания