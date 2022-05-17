https://uz.sputniknews.ru/20220517/birjevoy-oborot-uzbekistana-uvelichilsya-v-dva-raza--prezident-24618461.html
Биржевой оборот Узбекистана увеличился в два раза — президент
Биржевой оборот Узбекистана увеличился в два раза — президент
За рубежом созданы 20 торговых площадок Республиканской товарно-сырьевой биржи, в больших объемах на нее стали поставлять продукции иностранные компании.
2022-05-17T16:47+0500
2022-05-17T16:47+0500
2022-05-17T16:48+0500
экономика
узбекистан
оборот
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
компания
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Биржевой оборот Узбекистана за последние три года вырос в два раза и достиг 90 трлн сумов, заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании во вторник.Глава государства отметил, что количество товаров, реализуемых на Республиканской товарно-сырьевой биржи, за этот период увеличилось в 3 раза — с 200 до 627.Отмечено, что за рубежом созданы 20 торговых площадок биржи. На них за четыре месяца текущего года реализовано продукции на 170 млн долларов.На узбекскую биржу в больших объемах стали поставлять продукции иностранные компании, отметил Мирзиёев. В прошлом году их было 1 274.Видеоселекторное совещание по мерам совершенствования деятельности Республиканской товарно-сырьевой биржи началось в Ташкенте под председательством Шавката Мирзиёева.
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узбекистан, оборот, узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, компания
Биржевой оборот Узбекистана увеличился в два раза — президент
16:47 17.05.2022 (обновлено: 16:48 17.05.2022)
За рубежом созданы 20 торговых площадок Республиканской товарно-сырьевой биржи, в больших объемах на нее стали поставлять продукции иностранные компании.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Биржевой оборот Узбекистана за последние три года вырос в два раза и достиг 90 трлн сумов, заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании во вторник.
Глава государства отметил, что количество товаров, реализуемых на Республиканской товарно-сырьевой биржи, за этот период увеличилось в 3 раза — с 200 до 627.
Отмечено, что за рубежом созданы 20 торговых площадок биржи. На них за четыре месяца текущего года реализовано продукции на 170 млн долларов.
На узбекскую биржу в больших объемах стали поставлять продукции иностранные компании, отметил Мирзиёев. В прошлом году их было 1 274.
"Без эффективной работы биржи не будет и рыночных отношений. Биржевая торговля формирует свободную конкуренцию, открывает предпринимателям новые рынки сбыта, резко снижает "скрытую экономику" и коррупцию", — сказал он.
Видеоселекторное совещание по мерам совершенствования деятельности Республиканской товарно-сырьевой биржи началось в Ташкенте под председательством Шавката Мирзиёева.