https://uz.sputniknews.ru/20220517/kak-pravilno-vybrat-molodoy-kartofel-chtob-ne-otravitsya-24625680.html

Как правильно выбрать молодой картофель, чтоб не отравиться

Как правильно выбрать молодой картофель, чтоб не отравиться

Специалисты рассказали, когда молодая картошка может вызвать рвоту и диарею.

2022-05-17T23:02+0500

2022-05-17T23:02+0500

2022-05-17T23:02+0500

это интересно

картофель

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Чтобы не отравиться молодым картофелем специалисты советуют употреблять продукт без кожуры и зеленых пятен на клубне, пишет РИА Новости.Зеленые пятна на кожуре образуются из-за соланина, разъясняют специалисты.Это вредное вещество обычно используют для защиты клубней от животных. У людей оно вызывает тошноту и диарею.Помимо того, молодой картофель нельзя хранить долго.Если блюдо из него горчит, его также нельзя употреблять.

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картофель