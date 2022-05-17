https://uz.sputniknews.ru/20220517/kak-pravilno-vybrat-molodoy-kartofel-chtob-ne-otravitsya-24625680.html
Как правильно выбрать молодой картофель, чтоб не отравиться
Как правильно выбрать молодой картофель, чтоб не отравиться
Специалисты рассказали, когда молодая картошка может вызвать рвоту и диарею.
2022-05-17T23:02+0500
2022-05-17T23:02+0500
2022-05-17T23:02+0500
это интересно
картофель
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Чтобы не отравиться молодым картофелем специалисты советуют употреблять продукт без кожуры и зеленых пятен на клубне, пишет РИА Новости.Зеленые пятна на кожуре образуются из-за соланина, разъясняют специалисты.Это вредное вещество обычно используют для защиты клубней от животных. У людей оно вызывает тошноту и диарею.Помимо того, молодой картофель нельзя хранить долго.Если блюдо из него горчит, его также нельзя употреблять.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
картофель
Как правильно выбрать молодой картофель, чтоб не отравиться
Специалисты рассказали, когда молодая картошка может вызвать рвоту и диарею.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Чтобы не отравиться молодым картофелем специалисты советуют употреблять продукт без кожуры и зеленых пятен на клубне, пишет РИА Новости
.
Зеленые пятна на кожуре образуются из-за соланина, разъясняют специалисты.
Это вредное вещество обычно используют для защиты клубней от животных. У людей оно вызывает тошноту и диарею.
Помимо того, молодой картофель нельзя хранить долго.
Если блюдо из него горчит, его также нельзя употреблять.