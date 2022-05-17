https://uz.sputniknews.ru/20220517/kak-proxodit-vystavka-turbiznesa-v-tashkente--video-24625196.html
Как проходит выставка турбизнеса в Ташкенте — видео
Как проходит выставка турбизнеса в Ташкенте — видео
В Ташкенте представители турсферы Центральноазиатского региона расширяют контакты и налаживают сотрудничество. Как проходит встреча - в нашем видео.
2022-05-17T21:22+0500
2022-05-17T21:22+0500
2022-05-17T21:22+0500
общество
выставка
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/16/24138441_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dd0fbf7fe2f2b266ce50592bbbfeffc1.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В отеле Hilton Tashkent City проходит Международная туристическая выставка в формате В2В "Tashkent Travel Mart 2022", куда съехались местные и зарубежные представители сферы.Участники отмечают, что наступило подходящее время для презентации своих турпродуктов — границы открывают, авиасообщение восстанавливают, благодаря вакцинации пандемия коронавируса отступает.Это позволяет вновь обмениваться туристами в странах Центральноазиатского региона, рассказывает представительница Казахстана Надежда Баимбетова.К слову турпоток между Узбекистаном и Казахстаном восстанавливается. Путешествия очень доступны благодаря безвизовому режиму и открытию пешей границы, объясняет Баимбетова.Встреча дает возможность презентовать туруслуги, наладить бизнес-контакты, а также показать потенциал туристической отрасли на международном уровне. Ведь в работе выставке принимают участие более 90 компаний из десяти стран мира. В их числе Узбекистан, Израиль, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан.Представитель из Таджикистана Фаридун Хамроев выразил уверенность, что подобные встречи помогут развитию туризма во всем центральноазиатском регионе, поскольку это один туристический рынок.Как проходит встреча представителей туристического бизнеса из разных стран – смотрите в нашем видео.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/16/24138441_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d3595e6f1225c4c6fe1d3ac8a49dd2c6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
выставка, ташкент
Как проходит выставка турбизнеса в Ташкенте — видео
В Ташкенте представители турсферы Центральноазиатского региона расширяют контакты и налаживают сотрудничество. Как проходит встреча — в нашем видео.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В отеле Hilton Tashkent City проходит Международная туристическая выставка в формате В2В "Tashkent Travel Mart 2022", куда съехались местные и зарубежные представители сферы.
Участники отмечают, что наступило подходящее время для презентации своих турпродуктов — границы открывают, авиасообщение восстанавливают, благодаря вакцинации пандемия коронавируса отступает.
Это позволяет вновь обмениваться туристами в странах Центральноазиатского региона, рассказывает представительница Казахстана Надежда Баимбетова.
"Мы развиваем и продвигаем внутренний туризм, паломнические, исторические, энергетические туры. Выставка нам интересна тем, что мы заключаем контракты и знакомимся с туроператорами. Мы отправляем своих туристов к коллегам в Кыргызстан или Узбекистан, а они отправляют к нам своих", — рассказывает она.
К слову турпоток между Узбекистаном и Казахстаном восстанавливается. Путешествия очень доступны благодаря безвизовому режиму и открытию пешей границы, объясняет Баимбетова.
Встреча дает возможность презентовать туруслуги, наладить бизнес-контакты, а также показать потенциал туристической отрасли на международном уровне. Ведь в работе выставке принимают участие более 90 компаний из десяти стран мира. В их числе Узбекистан, Израиль, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан.
Представитель из Таджикистана Фаридун Хамроев выразил уверенность, что подобные встречи помогут развитию туризма во всем центральноазиатском регионе, поскольку это один туристический рынок.
"Многие зарубежные туристы, которые планируют посмотреть Центральную Азию, за одну поездку хотят побывать сразу во всех странах региона", — объясняет Хамроев.
Как проходит встреча представителей туристического бизнеса из разных стран – смотрите в нашем видео.