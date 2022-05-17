https://uz.sputniknews.ru/20220517/kak-proxodit-vystavka-turbiznesa-v-tashkente--video-24625196.html

Как проходит выставка турбизнеса в Ташкенте — видео

Как проходит выставка турбизнеса в Ташкенте — видео

В Ташкенте представители турсферы Центральноазиатского региона расширяют контакты и налаживают сотрудничество. Как проходит встреча - в нашем видео.

2022-05-17T21:22+0500

2022-05-17T21:22+0500

2022-05-17T21:22+0500

общество

выставка

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В отеле Hilton Tashkent City проходит Международная туристическая выставка в формате В2В "Tashkent Travel Mart 2022", куда съехались местные и зарубежные представители сферы.Участники отмечают, что наступило подходящее время для презентации своих турпродуктов — границы открывают, авиасообщение восстанавливают, благодаря вакцинации пандемия коронавируса отступает.Это позволяет вновь обмениваться туристами в странах Центральноазиатского региона, рассказывает представительница Казахстана Надежда Баимбетова.К слову турпоток между Узбекистаном и Казахстаном восстанавливается. Путешествия очень доступны благодаря безвизовому режиму и открытию пешей границы, объясняет Баимбетова.Встреча дает возможность презентовать туруслуги, наладить бизнес-контакты, а также показать потенциал туристической отрасли на международном уровне. Ведь в работе выставке принимают участие более 90 компаний из десяти стран мира. В их числе Узбекистан, Израиль, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан.Представитель из Таджикистана Фаридун Хамроев выразил уверенность, что подобные встречи помогут развитию туризма во всем центральноазиатском регионе, поскольку это один туристический рынок.Как проходит встреча представителей туристического бизнеса из разных стран – смотрите в нашем видео.

ташкент

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

выставка, ташкент