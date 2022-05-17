https://uz.sputniknews.ru/20220517/kurbanov-uzbekistan-vystupaet-za-razmorozku-afganskix-finansovyx-aktivov-24612086.html
Курбанов: Узбекистан выступает за разморозку афганских финансовых активов
Курбанов: Узбекистан выступает за разморозку афганских финансовых активов
На данный момент Афганистан получает более 30% импорта через хаб в Термезе.
2022-05-17T13:52+0500
2022-05-17T13:52+0500
2022-05-17T14:49+0500
афганистан
узбекистан
термез
конференция клуба "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0e/24551814_0:159:3037:1867_1920x0_80_0_0_b6dedc1c6bd952b59996d491ba69f215.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Гуманитарная ситуация в Афганистане остается катастрофической, в связи с чем Узбекистан выступает за разморозку афганских финансовых активов и их направление на решение острых социально-экономических проблем этой страны.Об этом рассказал директор Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД Узбекистана Данияр Курбанов на конференции "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности", организатором которой является клуб "Валдай".Узбекистан делает многое для помощи Афганистану, отметил Курбанов.На сегодняшний день странам Центральной Азии и России необходимо объединить усилия по восстановлению экономики Афганистана, также считает спикер. На данный момент Узбекистан поддерживает контакты по Афганистану с Россией на двусторонней основе, а также в рамках многосторонних форматов, включая ШОС.
афганистан
узбекистан
термез
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0e/24551814_169:0:2869:2025_1920x0_80_0_0_468e7b6e198d1386d505d6bdd27705f1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, узбекистан, термез
Курбанов: Узбекистан выступает за разморозку афганских финансовых активов
13:52 17.05.2022 (обновлено: 14:49 17.05.2022)
На данный момент Афганистан получает более 30% импорта через хаб в Термезе.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Гуманитарная ситуация в Афганистане остается катастрофической, в связи с чем Узбекистан выступает за разморозку афганских финансовых активов и их направление на решение острых социально-экономических проблем этой страны.
Об этом рассказал директор Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД Узбекистана Данияр Курбанов на конференции "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности", организатором которой является клуб "Валдай".
Узбекистан делает многое для помощи Афганистану, отметил Курбанов.
"Афганистан получает более 30% импорта через узбекский транспортно-логистический хаб в Термезе, наши специалисты завершают восстановление аэропорта в Мазари-Шарифе, узбекские поставки электроэнергии осуществляются в Кабул", — перечислил он.
На сегодняшний день странам Центральной Азии и России необходимо объединить усилия по восстановлению экономики Афганистана, также считает спикер. На данный момент Узбекистан поддерживает контакты по Афганистану с Россией на двусторонней основе, а также в рамках многосторонних форматов, включая ШОС.