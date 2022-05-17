https://uz.sputniknews.ru/20220517/kurbanov-uzbekistan-vystupaet-za-razmorozku-afganskix-finansovyx-aktivov-24612086.html

Курбанов: Узбекистан выступает за разморозку афганских финансовых активов

Курбанов: Узбекистан выступает за разморозку афганских финансовых активов

На данный момент Афганистан получает более 30% импорта через хаб в Термезе.

2022-05-17T13:52+0500

2022-05-17T13:52+0500

2022-05-17T14:49+0500

афганистан

узбекистан

термез

конференция клуба "валдай"

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Гуманитарная ситуация в Афганистане остается катастрофической, в связи с чем Узбекистан выступает за разморозку афганских финансовых активов и их направление на решение острых социально-экономических проблем этой страны.Об этом рассказал директор Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД Узбекистана Данияр Курбанов на конференции "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности", организатором которой является клуб "Валдай".Узбекистан делает многое для помощи Афганистану, отметил Курбанов.На сегодняшний день странам Центральной Азии и России необходимо объединить усилия по восстановлению экономики Афганистана, также считает спикер. На данный момент Узбекистан поддерживает контакты по Афганистану с Россией на двусторонней основе, а также в рамках многосторонних форматов, включая ШОС.

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