https://uz.sputniknews.ru/20220517/nutritsiolog-obyasnila-komu-nelzya-est-smetanu-24598141.html

Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сметану

Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сметану

Не стоит давать сметану детям в возрасте до полутора лет.

2022-05-17T07:30+0500

2022-05-17T07:30+0500

2022-05-17T07:30+0500

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Сметану не стоит давать детям в возрасте до 1,5 лет, а при гастрите и проблемах с печенью или желчным пузырем нужно крайне аккуратно употреблять этот продукт, заявила РИА Новости нутрициолог Ольга Ковиненко."Сметана — это кисломолочный продукт (сливки и закваска) с достаточно высоким содержанием жира — от 10% до 30% — поэтому важно соблюдать меру. Она содержит витамины (А, С, Е, К, D, гр. В), аминокислоты, цинк, калий, кальций (особенно удачное сочетание с витамином D, вместе они лучше усваиваются). Благотворно влияет на процесс пищеварения, микрофлору (важно употреблять в свежем виде, так как при термической обработке полезные бактерии погибают). Полезна для красоты кожи, волос, ногтей", — сказала Ковиненко."Дети, пожилые люди и люди с высокой физической активностью — вот кому особенно показан данный продукт, так как его состав богат белком и жирами", — подчеркнула нутрициолог.Эксперт добавила, что не стоит давать сметану детям в возрасте до 1,5 лет, так как система желудочно-кишечного тракта еще не готова полноценно переварить такой вид белка. Не исключать, но ограничивать употребление сметаны стоит худеющим, так как это калорийный продукт. Аккуратным в употреблении данного продукта нужно быть и тем, у кого есть гастрит, нарушена работа желчного пузыря и печени.

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