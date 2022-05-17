https://uz.sputniknews.ru/20220517/odkb-jiva-nesmotrya-na-mrachnye-prognozy--ekspert-24616622.html

ОДКБ жива, несмотря на мрачные прогнозы — эксперт

ОДКБ жива, несмотря на мрачные прогнозы — эксперт

В Москве прошел юбилейный саммит ОДКБ. Об его итогах Sputnik поговорил с военным экспертом, заведующим отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимиром Евсеевым.

2022-05-17T18:52+0500

2022-05-17T18:52+0500

2022-05-17T18:52+0500

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По словам эксперта, в течение многих лет предрекали, что организация распадется. Были очень серьезные вызовы для нее, в том числе — вторая война в Нагорном Карабахе. Тогда США и Великобритания сделали все, чтобы Армения вышла из ОДКБ.Тем не менее, Армения этого не сделала. И, несмотря на то, что отношения между некоторыми странами ОДКБ непростые, это не мешает эффективности организации.Насколько перспективно сотрудничество ОДКБ с ШОС и насколько актуально взаимодействие с НАТО? Об этом, и не только, в интервью с экспертом.

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