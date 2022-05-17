https://uz.sputniknews.ru/20220517/odkb-jiva-nesmotrya-na-mrachnye-prognozy--ekspert-24616622.html
ОДКБ жива, несмотря на мрачные прогнозы — эксперт
ОДКБ жива, несмотря на мрачные прогнозы — эксперт
В Москве прошел юбилейный саммит ОДКБ. Об его итогах Sputnik поговорил с военным экспертом, заведующим отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимиром Евсеевым.
2022-05-17T18:52+0500
2022-05-17T18:52+0500
2022-05-17T18:52+0500
видео
одкб
эксперт
москва
sputnik
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/11/24606978_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a379868579e0fdb85ca476e2d6a706c.jpg
По словам эксперта, в течение многих лет предрекали, что организация распадется. Были очень серьезные вызовы для нее, в том числе — вторая война в Нагорном Карабахе. Тогда США и Великобритания сделали все, чтобы Армения вышла из ОДКБ.Тем не менее, Армения этого не сделала. И, несмотря на то, что отношения между некоторыми странами ОДКБ непростые, это не мешает эффективности организации.Насколько перспективно сотрудничество ОДКБ с ШОС и насколько актуально взаимодействие с НАТО? Об этом, и не только, в интервью с экспертом.
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/11/24606978_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbc36bcebd988b1f36391f9bf8d5e199.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
одкб, эксперт, москва, sputnik, шос, видео
ОДКБ жива, несмотря на мрачные прогнозы — эксперт
В Москве прошел юбилейный саммит ОДКБ. Об его итогах Sputnik поговорил с военным экспертом, заведующим отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимиром Евсеевым.
По словам эксперта, в течение многих лет предрекали, что организация распадется. Были очень серьезные вызовы для нее, в том числе — вторая война в Нагорном Карабахе. Тогда США и Великобритания сделали все, чтобы Армения вышла из ОДКБ.
Тем не менее, Армения этого не сделала. И, несмотря на то, что отношения между некоторыми странами ОДКБ непростые, это не мешает эффективности организации.
Насколько перспективно сотрудничество ОДКБ с ШОС и насколько актуально взаимодействие с НАТО? Об этом, и не только, в интервью с экспертом.