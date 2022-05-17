https://uz.sputniknews.ru/20220517/osnovatel-amazon-bezos-obvinil-vlasti-ssha-v-rekordnoy-inflyatsii-24600921.html

Основатель Amazon Безос обвинил власти США в рекордной инфляции

Основатель Amazon Безос обвинил власти США в рекордной инфляции

Джефф Безос обвинил власти США в рекордной инфляции и лукавстве о ее причинах.

2022-05-17T08:58+0500

2022-05-17T08:58+0500

2022-05-17T09:10+0500

в мире

сша

джо байден

инфляция

amazon

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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Один из богатейших людей планеты, основатель Amazon Джефф Безос вступил в заочную полемику с администрацией США, обвинив власти в инфляции и попытке отвлечь людей от ее причин. Об этом сообщает РИА Новости.Основатель Amazon напомнил, что администрация пыталась всеми силами добавить в федеральный бюджет еще $3,5 трлн, но этого не получилось.В заявлении представителя Белого дома Эндрю Бейтса говорится, что "нетрудно догадаться, почему один из самых богатых жителей Земли выступает против экономической политики для среднего класса", и указывается, что "неудивительно, что сообщения в Twitter появились после встречи президента с профсоюзами, в том числе сотрудниками компании Amazon".Безос в свою очередь написал президенту США в пятницу.Два дня спустя, продолжая полемику с властями в Twitter, предприниматель написал: По его словам, "введение в заблуждение не помогает стране".Программа Байдена по беспрецедентным инвестициям в социальную сферу и борьбу с изменениями климата Build Back Better ("Отстроим лучше, чем было") лишилась поддержки в сенате в конце декабря прошлого года.Главной причиной провала стала позиция сенатора-демократа Джо Манчина, который, несмотря на попытки Байдена уговорить его лично, неоднократно давал понять, что считает данный план разорительным для страны.

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сша, джо байден, инфляция, amazon