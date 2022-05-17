Основатель Amazon Безос обвинил власти США в рекордной инфляции
08:58 17.05.2022 (обновлено: 09:10 17.05.2022)
© AP Photo / John LocherГенеральный директор Amazon Джефф Безос
© AP Photo / John Locher
Джефф Безос обвинил власти США в рекордной инфляции и лукавстве о ее причинах.
ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Один из богатейших людей планеты, основатель Amazon Джефф Безос вступил в заочную полемику с администрацией США, обвинив власти в инфляции и попытке отвлечь людей от ее причин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Они хотят замылить тему, и это понятно. Они-то знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся, не профсоюзы и богатые люди вызывают инфляцию", - написал Безос в Twitter.
Основатель Amazon напомнил, что администрация пыталась всеми силами добавить в федеральный бюджет еще $3,5 трлн, но этого не получилось.
"Но, если бы получилось, инфляция была бы еще выше, чем сегодня, когда она уже достигла рекорда за последние 40 лет", - написал предприниматель, комментируя заявление Белого дома, ставшее ответом на серию его твитов в предыдущие дни.
В заявлении представителя Белого дома Эндрю Бейтса говорится, что "нетрудно догадаться, почему один из самых богатых жителей Земли выступает против экономической политики для среднего класса", и указывается, что "неудивительно, что сообщения в Twitter появились после встречи президента с профсоюзами, в том числе сотрудниками компании Amazon".
В пятницу президент США Джо Байден, не обращаясь конкретно к Безосу, написал в Twitter: "Хотите снизить инфляцию? Давайте обеспечим, чтобы самые богатые платили свою честную долю (налогов - ред.)".
Безос в свою очередь написал президенту США в пятницу.
"Повышение налогов обсудить можно, борьбу с инфляцией обсуждать крайне важно, но смешивать их вместе - это просто попытка ввести в заблуждение".
Два дня спустя, продолжая полемику с властями в Twitter, предприниматель написал:
"Администрация очень пыталась влить еще больше денег в уже перегретую экономику, и только (сенатор Джо) Манчин спас их от их самих. Инфляция - это регрессивный налог, который больше всего бьет по самым необеспеченным".
По его словам, "введение в заблуждение не помогает стране".
Программа Байдена по беспрецедентным инвестициям в социальную сферу и борьбу с изменениями климата Build Back Better ("Отстроим лучше, чем было") лишилась поддержки в сенате в конце декабря прошлого года.
Главной причиной провала стала позиция сенатора-демократа Джо Манчина, который, несмотря на попытки Байдена уговорить его лично, неоднократно давал понять, что считает данный план разорительным для страны.