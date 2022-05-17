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Средневековые рыцари в центре Москвы: как проходили Большие дружеские маневры - фото
Средневековые рыцари в центре Москвы: как проходили Большие дружеские маневры - фото
В центре современной Москвы 15 мая прошло сражение настоящих средневековых рыцарей - Большие дружеские маневры. Зрелищные кадры турнира - в фотоподборке Sputnik.
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москва, спортивные соревнования, фото

Средневековые рыцари в центре Москвы: как проходили Большие дружеские маневры - фото

22:00 17.05.2022
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В центре современной Москвы 15 мая прошло сражение настоящих средневековых рыцарей - Большие дружеские маневры. Зрелищные кадры турнира - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik

Большие дружеские маневры - традиционное и любимое многими мероприятие для поклонников современного мечевого боя и реконструкторов. В воскресенье, 15 мая, они прошли в Москве уже в 23-й раз.

Большие дружеские маневры - традиционное и любимое многими мероприятие для поклонников современного мечевого боя и реконструкторов. В воскресенье, 15 мая, они прошли в Москве уже в 23-й раз. - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik

Большие дружеские маневры - традиционное и любимое многими мероприятие для поклонников современного мечевого боя и реконструкторов. В воскресенье, 15 мая, они прошли в Москве уже в 23-й раз.

© Sputnik

На ратном поле в трех разных номинациях встретились более трехсот бойцов из более чем сорока клубов.

На ратном поле в трех разных номинациях встретились более трехсот бойцов из более чем сорока клубов. - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik

На ратном поле в трех разных номинациях встретились более трехсот бойцов из более чем сорока клубов.

© Sputnik

Современный мечевой бой (СМБ) - спортивное единоборство, представляющее собой поединок или групповой бой с применением мягкой имитации средневекового оружия - меча и щита - и специальной защиты. Заниматься им могут спортсмены вне зависимости от возраста, пола и уровня подготовки.

Современный мечевой бой (СМБ) - спортивное единоборство, представляющее собой поединок или групповой бой с применением мягкой имитации средневекового оружия - меча и щита - и специальной защиты. Заниматься им могут спортсмены вне зависимости от возраста, пола и уровня подготовки. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik

Современный мечевой бой (СМБ) - спортивное единоборство, представляющее собой поединок или групповой бой с применением мягкой имитации средневекового оружия - меча и щита - и специальной защиты. Заниматься им могут спортсмены вне зависимости от возраста, пола и уровня подготовки.

© Sputnik

На больших дружеских маневрах собрались спортсмены от пяти лет.

На больших дружеских маневрах собрались спортсмены от пяти лет. - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik

На больших дружеских маневрах собрались спортсмены от пяти лет.

© Sputnik

Участвовали ребята в целом ряде состязаний: защищали свой флаг, сражались на "болоте", пытались подбросить соперникам "бомбу" и даже играли в средневековый футбол - с мечами и щитами.

Участвовали ребята в целом ряде состязаний: защищали свой флаг, сражались на &quot;болоте&quot;, пытались подбросить соперникам &quot;бомбу&quot; и даже играли в средневековый футбол - с мечами и щитами. - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik

Участвовали ребята в целом ряде состязаний: защищали свой флаг, сражались на "болоте", пытались подбросить соперникам "бомбу" и даже играли в средневековый футбол - с мечами и щитами.

© Sputnik

Какое же средневековое сражение без лучников?

Какое же средневековое сражение без лучников? - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik

Какое же средневековое сражение без лучников?

© Sputnik

Правда стреляли здесь не настоящими стрелами, а специальными, с мягкими мешочками вместо острых наконечников.

Правда стреляли здесь не настоящими стрелами, а специальными, с мягкими мешочками вместо острых наконечников. - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik

Правда стреляли здесь не настоящими стрелами, а специальными, с мягкими мешочками вместо острых наконечников.

© Sputnik

В настоящее время в клубы по СМБ действуют в 55 регионах России, в странах СНГ и дальнего зарубежья.

В настоящее время в клубы по СМБ действуют в 55 регионах России, в странах СНГ и дальнего зарубежья. - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik

В настоящее время в клубы по СМБ действуют в 55 регионах России, в странах СНГ и дальнего зарубежья.

© Sputnik

Взрослые участники состязались в другой номинации - с имитацией настоящего средневекового оружия и доспехов.

Взрослые участники состязались в другой номинации - с имитацией настоящего средневекового оружия и доспехов. - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik

Взрослые участники состязались в другой номинации - с имитацией настоящего средневекового оружия и доспехов.

© Sputnik

Большинство костюмов и оружия участников изготовлены вручную в соответствии с историческими описаниями и археологическими находками.

Большинство костюмов и оружия участников изготовлены вручную в соответствии с историческими описаниями и археологическими находками. - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik

Большинство костюмов и оружия участников изготовлены вручную в соответствии с историческими описаниями и археологическими находками.

© Sputnik

Несмотря на стремление к аутентичности, главное на маневрах - безопасность. Здесь действуют четкие правила, а маршалы строго следят за их соблюдением.

Несмотря на стремление к аутентичности, главное на маневрах - безопасность. Здесь действуют четкие правила, а маршалы строго следят за их соблюдением. - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik

Несмотря на стремление к аутентичности, главное на маневрах - безопасность. Здесь действуют четкие правила, а маршалы строго следят за их соблюдением.

© Sputnik

У лучников нет брони - но они обязаны носить специальные защитные очки.

У лучников нет брони - но они обязаны носить специальные защитные очки. - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik

У лучников нет брони - но они обязаны носить специальные защитные очки.

© Sputnik

Большие дружеские маневры - одно из самых массовых мероприятий по СМБ и историческим реконструкциям.

Большие дружеские маневры - одно из самых массовых мероприятий по СМБ и историческим реконструкциям. - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik

Большие дружеские маневры - одно из самых массовых мероприятий по СМБ и историческим реконструкциям.

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