Средневековые рыцари в центре Москвы: как проходили Большие дружеские маневры - фото

Большие дружеские маневры - традиционное и любимое многими мероприятие для поклонников современного мечевого боя и реконструкторов. В воскресенье, 15 мая, они прошли в Москве уже в 23-й раз.
Большие дружеские маневры - традиционное и любимое многими мероприятие для поклонников современного мечевого боя и реконструкторов. В воскресенье, 15 мая, они прошли в Москве уже в 23-й раз.
На ратном поле в трех разных номинациях встретились более трехсот бойцов из более чем сорока клубов.
На ратном поле в трех разных номинациях встретились более трехсот бойцов из более чем сорока клубов.
Современный мечевой бой (СМБ) - спортивное единоборство, представляющее собой поединок или групповой бой с применением мягкой имитации средневекового оружия - меча и щита - и специальной защиты. Заниматься им могут спортсмены вне зависимости от возраста, пола и уровня подготовки.
Современный мечевой бой (СМБ) - спортивное единоборство, представляющее собой поединок или групповой бой с применением мягкой имитации средневекового оружия - меча и щита - и специальной защиты. Заниматься им могут спортсмены вне зависимости от возраста, пола и уровня подготовки.
На больших дружеских маневрах собрались спортсмены от пяти лет.
На больших дружеских маневрах собрались спортсмены от пяти лет.
Участвовали ребята в целом ряде состязаний: защищали свой флаг, сражались на "болоте", пытались подбросить соперникам "бомбу" и даже играли в средневековый футбол - с мечами и щитами.
Участвовали ребята в целом ряде состязаний: защищали свой флаг, сражались на "болоте", пытались подбросить соперникам "бомбу" и даже играли в средневековый футбол - с мечами и щитами.
Какое же средневековое сражение без лучников?
Какое же средневековое сражение без лучников?
Правда стреляли здесь не настоящими стрелами, а специальными, с мягкими мешочками вместо острых наконечников.
Правда стреляли здесь не настоящими стрелами, а специальными, с мягкими мешочками вместо острых наконечников.
В настоящее время в клубы по СМБ действуют в 55 регионах России, в странах СНГ и дальнего зарубежья.
В настоящее время в клубы по СМБ действуют в 55 регионах России, в странах СНГ и дальнего зарубежья.
Взрослые участники состязались в другой номинации - с имитацией настоящего средневекового оружия и доспехов.
Взрослые участники состязались в другой номинации - с имитацией настоящего средневекового оружия и доспехов.
Большинство костюмов и оружия участников изготовлены вручную в соответствии с историческими описаниями и археологическими находками.
Большинство костюмов и оружия участников изготовлены вручную в соответствии с историческими описаниями и археологическими находками.
Несмотря на стремление к аутентичности, главное на маневрах - безопасность. Здесь действуют четкие правила, а маршалы строго следят за их соблюдением.
Несмотря на стремление к аутентичности, главное на маневрах - безопасность. Здесь действуют четкие правила, а маршалы строго следят за их соблюдением.
У лучников нет брони - но они обязаны носить специальные защитные очки.
У лучников нет брони - но они обязаны носить специальные защитные очки.
Большие дружеские маневры - одно из самых массовых мероприятий по СМБ и историческим реконструкциям.
Большие дружеские маневры - одно из самых массовых мероприятий по СМБ и историческим реконструкциям.