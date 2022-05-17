https://uz.sputniknews.ru/20220517/tseny-na-benzin-v-ssha-dostigli-novogo-rekordnogo-urovnya-24625833.html

Цены на бензин в США достигли нового рекордного уровня

Цены на бензин в США достигли нового рекордного уровня

Бензин в Соединенных Штатах ежедневно дорожает. По состоянию на 17 мая средняя стоимость одного галлона достигла $4,52. Это порядка $1,13 за литр.

2022-05-17T22:31+0500

2022-05-17T22:31+0500

2022-05-17T22:31+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Цена бензина в США растет в связи с введенными против России санкциями, считает Fox Business.Причем, растет она ежедневно. Так, 15 мая один галлон бензина стоил $4,47, 16 мая — $4,48, а 17 мая за него просят уже $4,52, или около $1,13 за литр.Страны Запада ввели антироссийские санкции на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от их введения почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.Что касается США, помимо роста цен, в стране резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала расти инфляция. В апреле она достигла 8,3%, обновив максимум за 40 лет.

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сша, цены, бензин, рекорд