https://uz.sputniknews.ru/20220517/v-tashkentskom-metro-prokommentirovali-padenie-passajira-na-relsy---video-24605038.html

В Ташкентском метро прокомментировали падение пассажира на рельсы - видео

В Ташкентском метро прокомментировали падение пассажира на рельсы - видео

Пожилой мужчина упал на рельсы на станции "Oлмазoр" во время посадки в поезд.

2022-05-17T11:21+0500

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происшествия

метро

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Ташкентском метро на станции "Олмазор" пассажир упал на рельсы перед поездом. Сит Администрация ташкентского метрополитена прокомментировала ЧП в своем Telegram-канале.По данным администрации метро, мужчина 1964 года рождения подвернул ногу, торопясь войти в вагон электропоезда.Администрация обратилась к пассажирам с просьбой двигаться без спешки и соблюдать правила пользования метрополитеном, чтобы избежать опасных для жизни ситуаций.

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метро, ташкентский метрополитен