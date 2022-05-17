https://uz.sputniknews.ru/20220517/v-tashkentskom-metro-prokommentirovali-padenie-passajira-na-relsy---video-24605038.html
В Ташкентском метро прокомментировали падение пассажира на рельсы - видео
В Ташкентском метро прокомментировали падение пассажира на рельсы - видео
Пожилой мужчина упал на рельсы на станции "Oлмазoр" во время посадки в поезд.
2022-05-17T11:21+0500
2022-05-17T11:21+0500
2022-05-17T11:32+0500
происшествия
метро
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Ташкентском метро на станции "Олмазор" пассажир упал на рельсы перед поездом. Сит Администрация ташкентского метрополитена прокомментировала ЧП в своем Telegram-канале.По данным администрации метро, мужчина 1964 года рождения подвернул ногу, торопясь войти в вагон электропоезда.Администрация обратилась к пассажирам с просьбой двигаться без спешки и соблюдать правила пользования метрополитеном, чтобы избежать опасных для жизни ситуаций.
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метро, ташкентский метрополитен
В Ташкентском метро прокомментировали падение пассажира на рельсы - видео
11:21 17.05.2022 (обновлено: 11:32 17.05.2022)
Пожилой мужчина упал на рельсы на станции "Oлмазoр" во время посадки в поезд.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik
. В Ташкентском метро на станции "Олмазор" пассажир упал на рельсы перед поездом. Сит Администрация ташкентского метрополитена прокомментировала ЧП в своем Telegram-канале
.
По данным администрации метро, мужчина 1964 года рождения подвернул ногу, торопясь войти в вагон электропоезда.
"Благодаря оперативности сотрудников метрополитена и пассажиров гражданин был немедленно спасен с пути поезда без каких-либо травм", - говорится в сообщении пресс-службы Ташметро.
Администрация обратилась к пассажирам с просьбой двигаться без спешки и соблюдать правила пользования метрополитеном, чтобы избежать опасных для жизни ситуаций.