https://uz.sputniknews.ru/20220517/v-uzbekistane-mojet-poyavitsya-virtualnyy-ofis-predprinimatelya-24610558.html

В Узбекистане может появиться "Виртуальный офис предпринимателя"

В Узбекистане может появиться "Виртуальный офис предпринимателя"

Новая инициатива поможет внедрить качественно новую систему решения вопросов, препятствующих развитию предпринимательства.

2022-05-17T15:18+0500

2022-05-17T15:18+0500

2022-05-17T15:18+0500

общество

узбекистан

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Уполномоченный при президенте Узбекистана по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (бизнес-омбудсмен) предложил создать в республике “Виртуальный офис предпринимателя”.Данная инициатива содержится в проекте указа президента “О мерах по внедрению эффективной системы взаимодействия с субъектами предпринимательства и дальнейшему усилению их правовой защиты”. Он опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.В виртуальный офис намечается преобразовать единый интерактивный портал “business.gov.uz”. Через него будут приниматься и контролироваться обращения в круглосуточном режиме.Кроме того системные проблемы предпринимателей будут подниматься на тематических онлайн-встречах, обсуждениях и опросах, а сами бизнесмены получат возможность выдвигать и голосовать по инициативам по совершенствованию законодательства и правоприменения.Предлагается ввести практику обязательного рассмотрения уполномоченными органами инициатив, набравших не менее тысячи голосов.Отмечается, что документ поможет внедрить качественно новую систему решения вопросов, препятствующих развитию предпринимательства, за счет расширения использования цифровых технологий, недопущения вмешательства в их деятельность и поддержки реализации местных бизнес-инициатив.Обсуждение продлится до 27 мая.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, предприниматели