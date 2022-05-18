https://uz.sputniknews.ru/20220518/i-daje-moloko-kakie-populyarnye-napitki-razrushayut-kosti-24626545.html

И даже молоко: какие популярные напитки разрушают кости

И даже молоко: какие популярные напитки разрушают кости

Диетологи перечислили напитки, которые могут спровоцировать проблемы с костями.

2022-05-18T07:01+0500

2022-05-18T07:01+0500

2022-05-18T07:01+0500

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молоко

кости

диетолог

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Обилие в рационе молока, кофе и газировки имеет самые плачевные последствия для костной массы, пишет РИА Новости.В молоке содержатся кислые компоненты, которые вымывают полезные вещества. Это создаст условия, когда для баланса с щелочными составляющими организм забирает полезные щелочные минералы из костей, делая их менее прочными, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.Помимо молока, на процесс усвоения кальция, магния и ряда других минеральных веществ также негативно влияет кофе, отмечает медик.Популярный напиток следует пить задолго до или после приема пищи. Помимо прочего, злоупотребление кофе может привести к обезвоживанию. С целью его недопущения на чашку кофе нужно выпивать минимум один стакан воды.Газированные напитки, особенно сладкие, могут привести к остеопорозу. В них содержится ортофосфорная кислота, которая также вредит желудочно-кишечному тракту и зубам. Помимо того, даже небольшие объемы сладкого напитка негативно повлияют и на работу почек, заключает диетолог.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

молоко, кости, диетолог