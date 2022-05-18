https://uz.sputniknews.ru/20220518/kak-v-uzbekistane-boryutsya-s-nedobrosovestnoy-konkurentsiey-24631116.html
Как в Узбекистане борются с недобросовестной конкуренцией
Как в Узбекистане борются с недобросовестной конкуренцией
В этом году факты недобросовестной конкуренции выявлены в 10 случаях, проанализированы четыре случая сговора и картельных соглашений, анализ госзакупок выявил 985 случаев нарушения конкуренции.
2022-05-18T10:41+0500
2022-05-18T10:41+0500
2022-05-18T10:41+0500
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узбекистан
госзакупки
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Более 3,6 млрд. сумов необоснованных доходов, полученных монопольными предприятиями, вернули потребителям, сообщили представители Антимонопольного комитета (АМК) на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).В частности, установлено, что АО "Каракулдонмахсулотлари", используя свое монопольное положение, завысило цены, включив в них необоснованные затраты. Сотрудники АМК пересчитали и вернули боле 500 гражданам и предпринимателям 2,5 млрд сумов.Всего же в первом квартале этого года факты недобросовестной конкуренции выявлены в 10 случаях. По ним возбуждены уголовные дела и даны предписания по устранению правонарушений.Кроме того, проанализировали четыре случая сговора и картельных соглашений. В частности, ожидается принятие окончательных решений по фактам сговора при проведении тендерных торгов, а также искусственного завышения цен на услуги, оказываемые метановыми газовыми заправками и автошколами.Анализ госзакупок выявил 985 случаев нарушения конкуренции государственными и корпоративными заказчиками.Помимо этого АМК в первом квартале выявил нарушения хозсубъектами права 842 тысяч потребителей. Им нанесен ущерб на сумму 272 млрд сумов. 391 тысяче потребителей возвратили 17,6 млрд сумов.Также отмечено, что комитет изучил 512 проектов нормативно-правовых актов, разработанных другими министерствами и ведомствами, и дал оценку их воздействия на конкурентную среду. В 53 проектах выявлены антиконкурентные нормы и даны рекомендации по доработке законопроектов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, госзакупки
Как в Узбекистане борются с недобросовестной конкуренцией
В этом году факты недобросовестной конкуренции выявлены в 10 случаях, проанализированы четыре случая сговора и картельных соглашений, анализ госзакупок выявил 985 случаев нарушения конкуренции.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Более 3,6 млрд. сумов необоснованных доходов, полученных монопольными предприятиями, вернули потребителям, сообщили представители Антимонопольного комитета (АМК) на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).
В частности, установлено, что АО "Каракулдонмахсулотлари", используя свое монопольное положение, завысило цены, включив в них необоснованные затраты. Сотрудники АМК пересчитали и вернули боле 500 гражданам и предпринимателям 2,5 млрд сумов.
Всего же в первом квартале этого года факты недобросовестной конкуренции выявлены в 10 случаях. По ним возбуждены уголовные дела и даны предписания по устранению правонарушений.
Кроме того, проанализировали четыре случая сговора и картельных соглашений. В частности, ожидается принятие окончательных решений по фактам сговора при проведении тендерных торгов, а также искусственного завышения цен на услуги, оказываемые метановыми газовыми заправками и автошколами.
Анализ госзакупок выявил 985 случаев нарушения конкуренции государственными и корпоративными заказчиками.
Помимо этого АМК в первом квартале выявил нарушения хозсубъектами права 842 тысяч потребителей. Им нанесен ущерб на сумму 272 млрд сумов. 391 тысяче потребителей возвратили 17,6 млрд сумов.
Также отмечено, что комитет изучил 512 проектов нормативно-правовых актов, разработанных другими министерствами и ведомствами, и дал оценку их воздействия на конкурентную среду. В 53 проектах выявлены антиконкурентные нормы и даны рекомендации по доработке законопроектов.