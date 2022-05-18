https://uz.sputniknews.ru/20220518/kak-v-uzbekistane-boryutsya-s-nedobrosovestnoy-konkurentsiey-24631116.html

Как в Узбекистане борются с недобросовестной конкуренцией

Как в Узбекистане борются с недобросовестной конкуренцией

В этом году факты недобросовестной конкуренции выявлены в 10 случаях, проанализированы четыре случая сговора и картельных соглашений, анализ госзакупок выявил 985 случаев нарушения конкуренции.

2022-05-18T10:41+0500

2022-05-18T10:41+0500

2022-05-18T10:41+0500

общество

узбекистан

госзакупки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/05/24363519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d6d5f2be84a60a97e37d51d601c9334.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Более 3,6 млрд. сумов необоснованных доходов, полученных монопольными предприятиями, вернули потребителям, сообщили представители Антимонопольного комитета (АМК) на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).В частности, установлено, что АО "Каракулдонмахсулотлари", используя свое монопольное положение, завысило цены, включив в них необоснованные затраты. Сотрудники АМК пересчитали и вернули боле 500 гражданам и предпринимателям 2,5 млрд сумов.Всего же в первом квартале этого года факты недобросовестной конкуренции выявлены в 10 случаях. По ним возбуждены уголовные дела и даны предписания по устранению правонарушений.Кроме того, проанализировали четыре случая сговора и картельных соглашений. В частности, ожидается принятие окончательных решений по фактам сговора при проведении тендерных торгов, а также искусственного завышения цен на услуги, оказываемые метановыми газовыми заправками и автошколами.Анализ госзакупок выявил 985 случаев нарушения конкуренции государственными и корпоративными заказчиками.Помимо этого АМК в первом квартале выявил нарушения хозсубъектами права 842 тысяч потребителей. Им нанесен ущерб на сумму 272 млрд сумов. 391 тысяче потребителей возвратили 17,6 млрд сумов.Также отмечено, что комитет изучил 512 проектов нормативно-правовых актов, разработанных другими министерствами и ведомствами, и дал оценку их воздействия на конкурентную среду. В 53 проектах выявлены антиконкурентные нормы и даны рекомендации по доработке законопроектов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, госзакупки