https://uz.sputniknews.ru/20220518/kitayskie-smi-zapad-pobejdaet-v-osnovnom--v-internete-24621878.html

Китайские СМИ: Запад побеждает. В основном – в Интернете

Китайские СМИ: Запад побеждает. В основном – в Интернете

Финский политический обозреватель анализирует решение Финляндии вступить в НАТО. На его взгляд, в лучшем случае это будет Пиррова победа.

2022-05-18T07:30+0500

2022-05-18T07:30+0500

2022-05-18T07:30+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Как и Украина, слабеющий Запад побеждает в основном в интернете, а не на реальных полях экономических и внешнеполитических сражений. К такому выводу приходит финский политический обозреватель Маркку Сийра в материале для международного китайского канала "CGTN", анализируя решение Финляндии вступить в НАТО.Позицию финских властей Сийра считает предсказуемой, более того – назвал ее "кульминацией политического театра".Очевидно, что Вашингтон оказывает давление на многие европейские страны, и они вынуждены идти против собственных национальных интересов. "Разрушат ли европейские вассалы собственную экономику, чтобы угодить своему американскому хозяину антироссийскими действиями?" - задается вопросом эксперт. И отмечает, что далеко не все страны демонстрируют политическую зрелость – по мнению Сийра, "некоторые государства – такие как страны Балтии и Польша, - всегда охотно присоединяются" к замыслам против России.Возможно, решение Финляндии вступить в НАТО представят как "обновление и триумф" либерализма, однако это будет в лучшем случае Пиррова победа (парадокс, когда маленькая победа ведет к общему поражению. – Прим. Sputnik), заключил Маркку Сийра.

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