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Националисты с "Азовстали" сдаются в плен — видео
Националисты с "Азовстали" сдаются в плен — видео
Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен 265 боевиков запрещенного в РФ нацбатальона "Азов" и военных ВСУ, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
2022-05-18T14:42+0500
2022-05-18T14:42+0500
видео
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Как сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска в ДНР. Теперь их ожидают допросы следователей СК России.Отмечается, что российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными.За сутки с "Азовстали" сдались в плен 694 украинских боевика, в том числе 29 раненых, сказал генерал.Всего же с 16 мая с "Азовстали" вышли, сложив оружие, в общей сложности 959 боевиков,. Среди них 80 раненых. 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска в ДНР.Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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минобороны рф, видео

Националисты с "Азовстали" сдаются в плен — видео

14:42 18.05.2022
© Sputnik
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Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен 265 боевиков запрещенного в РФ нацбатальона "Азов" и военных ВСУ, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Как сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска в ДНР. Теперь их ожидают допросы следователей СК России.
Отмечается, что российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными.
За сутки с "Азовстали" сдались в плен 694 украинских боевика, в том числе 29 раненых, сказал генерал.
Всего же с 16 мая с "Азовстали" вышли, сложив оружие, в общей сложности 959 боевиков,. Среди них 80 раненых. 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска в ДНР.
Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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