https://uz.sputniknews.ru/20220518/proezd-cherez-most-karasuv-buka-bekabad-ogranichen-24632424.html

Проезд через мост "Карасув-Бука-Бекабад" ограничен

Проезд через мост "Карасув-Бука-Бекабад" ограничен

Движение ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Водителям предлагается воспользоваться другим маршрутом.

2022-05-18T11:00+0500

2022-05-18T11:00+0500

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общество

мост

бекабад

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Движение автотранспортных средств по мосту "Карасув-Бука-Бекабад" временно ограничено.Об этом сообщила пресс-служба хокимията города Нурафшан, в семи километров от которого располагается данный переезд.Как отмечается, связано это с проведением ремонтных работ. Автодорожный переезд будет недоступен для движения уже с 18 мая.Водителям предлагается воспользоваться другим маршрутом.

бекабад

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мост, бекабад