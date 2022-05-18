https://uz.sputniknews.ru/20220518/proezd-cherez-most-karasuv-buka-bekabad-ogranichen-24632424.html
Проезд через мост "Карасув-Бука-Бекабад" ограничен
Проезд через мост "Карасув-Бука-Бекабад" ограничен
Движение ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Водителям предлагается воспользоваться другим маршрутом.
2022-05-18T11:00+0500
2022-05-18T11:00+0500
2022-05-18T11:00+0500
общество
мост
бекабад
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Движение автотранспортных средств по мосту "Карасув-Бука-Бекабад" временно ограничено.Об этом сообщила пресс-служба хокимията города Нурафшан, в семи километров от которого располагается данный переезд.Как отмечается, связано это с проведением ремонтных работ. Автодорожный переезд будет недоступен для движения уже с 18 мая.Водителям предлагается воспользоваться другим маршрутом.
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мост, бекабад
Проезд через мост "Карасув-Бука-Бекабад" ограничен
Движение ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Водителям предлагается воспользоваться другим маршрутом.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Движение автотранспортных средств по мосту "Карасув-Бука-Бекабад" временно ограничено.
Об этом сообщила пресс-служба хокимията города Нурафшан, в семи километров от которого располагается данный переезд.
"Временно будет ограничено движение автотранспортных средств на автодорожном переезде (мосту) 4R 20 "Карасув-Бука-Бекабад", расположенном в 7 км от города Нурафшан", — говорится в сообщении.
Как отмечается, связано это с проведением ремонтных работ. Автодорожный переезд будет недоступен для движения уже с 18 мая.
Водителям предлагается воспользоваться другим маршрутом.