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Турция заблокировала заявку о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Турция заблокировала заявку о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Блокировка Анкарой заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО остановило любое дальнейшее голосование.
2022-05-18T19:20+0500
2022-05-18T19:20+0500
2022-05-18T19:22+0500
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.Таким образом, данное решение Анкары ставит под сомнение возможность Североатлантического альянса согласовать первый этап заявки скандинавских стран в течение нескольких недель.Все страны-члены НАТО должны ратифицировать заявки, но процесс начнется тогда, когда блок выдаст протокол о приеме и формально пригласит страны вступить в альянс.Напомним, Финляндия и Швеция заговорили о возможности вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО будут рады видеть скандинавские страны в своих рядах и обеспечат им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.
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турция, финляндия, швеция, нато, анкара, блокировка
Турция заблокировала заявку о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
19:20 18.05.2022 (обновлено: 19:22 18.05.2022)
Блокировка Анкарой заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО остановило любое дальнейшее голосование.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на Financial Times.
"Послы (стран — Sputnik) НАТО встретились в среду, чтобы начать переговоры о приеме в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но воспрепятствование Анкары остановило любое голосование", — отмечает издание.
Таким образом, данное решение Анкары ставит под сомнение возможность Североатлантического альянса согласовать первый этап заявки скандинавских стран в течение нескольких недель.
Все страны-члены НАТО должны ратифицировать заявки, но процесс начнется тогда, когда блок выдаст протокол о приеме и формально пригласит страны вступить в альянс.
Напомним, Финляндия и Швеция заговорили о возможности вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО будут рады видеть скандинавские страны в своих рядах и обеспечат им возможность быстрой интеграции.
В Москве неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.