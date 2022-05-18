https://uz.sputniknews.ru/20220518/turtsiya-zablokirovala-zayavku-o-vstuplenii-finlyandii-i-shvetsii-v-nato-24647718.html

Турция заблокировала заявку о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Турция заблокировала заявку о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Блокировка Анкарой заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО остановило любое дальнейшее голосование.

2022-05-18T19:20+0500

2022-05-18T19:20+0500

2022-05-18T19:22+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.Таким образом, данное решение Анкары ставит под сомнение возможность Североатлантического альянса согласовать первый этап заявки скандинавских стран в течение нескольких недель.Все страны-члены НАТО должны ратифицировать заявки, но процесс начнется тогда, когда блок выдаст протокол о приеме и формально пригласит страны вступить в альянс.Напомним, Финляндия и Швеция заговорили о возможности вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО будут рады видеть скандинавские страны в своих рядах и обеспечат им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.

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турция, финляндия, швеция, нато, анкара, блокировка