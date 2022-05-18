https://uz.sputniknews.ru/20220518/v-moskve-pereimenuyut-ploschad-u-posolstva-ssha-24649085.html

В Москве переименуют площадь у посольства США

В Москве переименуют площадь у посольства США

В Мосгордуме предложили дать площади у американского посольства новое название. 18.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-18T20:21+0500

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россия

сша

москва

площадь

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Государственной думе депутаты от одномандатных округов столицы одобрили инициативу коллег из Мосгордумы назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса, передает РИА Новости.В частности, это предложение поддержал депутат Евгений Попов.В то же время, парламентарий Галина Хованская считает, что такое решение лучше принять позже."Переименовывать место у посольства США пока рано, но это стоит сделать в будущем, возможно, через год", — объяснила она.В Мосгорнаследии пообещали оперативно рассмотреть запрос депутатов.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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сша, москва, площадь