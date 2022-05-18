https://uz.sputniknews.ru/20220518/v-uzbekistane-vozvraschayut-vytrezviteli-24626815.html

В Узбекистане возвращают вытрезвители

В Узбекистане возвращают вытрезвители

Такое решение принято в целях временной изоляции и реабилитации лиц в состоянии острого алкогольного опьянения.

2022-05-18T08:03+0500

2022-05-18T08:03+0500

2022-05-17T21:48+0500

общество

узбекистан

алкоголь

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Узбекистане усовершенствуют систему помощи населению в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью.Указ президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы наркологической помощи" подписан в понедельник, 16 мая, сообщает министерство юстиции республики.Отмечается, что ряд изменений вступит в силу в конце года, остальные – с 1 января 2023 года. Согласно документу, межрайонные пункты оказания медпомощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, будут созданы в составе районных (городских) медицинских объединений Республики Каракалпакстан, областей и Ташкента. Минимальная их вместимость – 10 койкомест.Уточняется, что уже в этом году появится 114 койко-мест, а в 2023-2024 годах — еще 20.Помимо этого, в наркодиспансерах республики будет создано дополнительно 430 мест для добровольного и принудительного лечения наркозависимых.Право подготовки и выдачи направлений на принудительное лечение наркозависимым предоставлено правоохранительным органам.С 1 января 2023 года во всех амбулаторных и стационарных отделениях Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии и его региональных филиалов введут должности медицинского психолога или психотерапевта.Все медицинские осмотры по направлению на принудительное лечение лиц с наркологическими заболеваниями осуществят уже в самих наркологических диспансерах, а при необходимости — и в других учреждениях.Информацию о свободных койках в наркологических диспансерах можно будет получить в режиме реального времени.Дела о принудительном лечении наркозависимых могут быть направлены в суды в электронном виде и рассмотрены судами посредством видеоконференцсвязи.В Узбекистане ведут активную борьбу с пьянством. В республике также вышли постановление президента об ограничении по употреблению алкоголя и табака.Напомним, о возобновлении работы вытрезвителей, активно действовавших в советское время, заговорили в 2019 году после того, как президент Шавкат Мирзиёев подписал соответствующее постановление.

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узбекистан, алкоголь