https://uz.sputniknews.ru/20220518/vlasti-tadjikistana-nachali-antiterroristicheskuyu-operatsiyu-na-vostoke-strany-24634488.html

Власти Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны

Власти Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны

В Рушанском районе члены ОПГ незаконно перекрыли международную трассу Душанбе - Кульма на линии государственной границы.

2022-05-18T12:21+0500

2022-05-18T12:21+0500

2022-05-18T12:21+0500

происшествия

таджикистан

операция

восток

душанбе

трасса

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Члены организованной преступной группировки незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе-Кульма на востоке страны, а именно на участке автодороги в Рушанском районе. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу МВД.Инцидент произошел 17 мая на линии государственной границы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.Известно, что члены ОПГ отказались выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и сдаче оружия и боеприпасов, а также оказали вооруженное сопротивление.В данное время на указанном участке дороги правоохранительные органы Таджикистана начали антитеррористическую операцию для обеспечения безопасности граждан и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств.По официальным данным, информации о пострадавших во время спецоперации пока не поступало. Однако в соцсетях появляются первые сообщения о раненых.В МВД Таджикистана заявили, что все действия ОПГ направлены "против основ конституционного строя". По сообщению ведомства, имеются признаки преступлений террористического характера.Также в министерстве внутренних дел дополнительно сообщили, что ОПГ организованы за рубежом и получают финансирование оттуда же.

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таджикистан, операция, восток, душанбе, трасса