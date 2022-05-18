https://uz.sputniknews.ru/20220518/vlasti-tadjikistana-nachali-antiterroristicheskuyu-operatsiyu-na-vostoke-strany-24634488.html
Власти Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны
Власти Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны
В Рушанском районе члены ОПГ незаконно перекрыли международную трассу Душанбе - Кульма на линии государственной границы.
2022-05-18T12:21+0500
2022-05-18T12:21+0500
2022-05-18T12:21+0500
происшествия
таджикистан
операция
восток
душанбе
трасса
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Члены организованной преступной группировки незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе-Кульма на востоке страны, а именно на участке автодороги в Рушанском районе. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу МВД.Инцидент произошел 17 мая на линии государственной границы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.Известно, что члены ОПГ отказались выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и сдаче оружия и боеприпасов, а также оказали вооруженное сопротивление.В данное время на указанном участке дороги правоохранительные органы Таджикистана начали антитеррористическую операцию для обеспечения безопасности граждан и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств.По официальным данным, информации о пострадавших во время спецоперации пока не поступало. Однако в соцсетях появляются первые сообщения о раненых.В МВД Таджикистана заявили, что все действия ОПГ направлены "против основ конституционного строя". По сообщению ведомства, имеются признаки преступлений террористического характера.Также в министерстве внутренних дел дополнительно сообщили, что ОПГ организованы за рубежом и получают финансирование оттуда же.
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таджикистан, операция, восток, душанбе, трасса
Власти Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны
В Рушанском районе члены ОПГ незаконно перекрыли международную трассу Душанбе - Кульма на линии государственной границы.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Члены организованной преступной группировки незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе-Кульма на востоке страны, а именно на участке автодороги в Рушанском районе. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан
со ссылкой на пресс-службу МВД.
Инцидент произошел 17 мая на линии государственной границы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.
"Преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации", - сообщили в ведомстве.
Известно, что члены ОПГ отказались выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и сдаче оружия и боеприпасов, а также оказали вооруженное сопротивление.
В данное время на указанном участке дороги правоохранительные органы Таджикистана начали антитеррористическую операцию для обеспечения безопасности граждан и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств.
По официальным данным, информации о пострадавших во время спецоперации пока не поступало. Однако в соцсетях появляются первые сообщения о раненых.
В МВД Таджикистана заявили, что все действия ОПГ направлены "против основ конституционного строя". По сообщению ведомства, имеются признаки преступлений террористического характера.
Также в министерстве внутренних дел дополнительно сообщили, что ОПГ организованы за рубежом и получают финансирование оттуда же.