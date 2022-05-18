https://uz.sputniknews.ru/20220518/yunaya-uzbekistanka-vzyala-zoloto-na-chempionate-po-nastolnomu-tennisu-v-polshe-24636448.html
Юная узбекистанка взяла "золото" на чемпионате по настольному теннису в Польше
Юная узбекистанка взяла "золото" на чемпионате по настольному теннису в Польше
Юниорская сборная Узбекистана добилась результата на турнире по настольному теннису в Польше.
2022-05-18T14:02+0500
2022-05-18T14:02+0500
2022-05-18T14:02+0500
спорт
чемпионат
настольный теннис
польша
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Представительница сборной Узбекистана по настольному теннису Асель Эркебаева завоевала золотую медаль в Польше, сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.Там проходит очередной этап юниорского турнира по настольному теннису "WTT Youth Series". Как отмечается, Эркебаева выступила в категории U-13. В решающей встрече она обыграла представительницу хозяев Катарину Ражковска со счётом 3:2. Также бронзовой медалью была награждена ещё одна представительница сборной Узбекистана Аружан Камалова, которая в полуфинале уступила Эркебаевой. Бронзовую награду Камалова разделила с представительницей Румынии Яриной Прекуп.
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чемпионат, настольный теннис, польша
Юная узбекистанка взяла "золото" на чемпионате по настольному теннису в Польше
Юниорская сборная Узбекистана добилась результата на турнире по настольному теннису в Польше.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Представительница сборной Узбекистана по настольному теннису Асель Эркебаева завоевала золотую медаль в Польше, сообщает
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.
Там проходит очередной этап юниорского турнира по настольному теннису "WTT Youth Series". Как отмечается, Эркебаева выступила в категории U-13. В решающей встрече она обыграла представительницу хозяев Катарину Ражковска со счётом 3:2.
Также бронзовой медалью была награждена ещё одна представительница сборной Узбекистана Аружан Камалова, которая в полуфинале уступила Эркебаевой. Бронзовую награду Камалова разделила с представительницей Румынии Яриной Прекуп.