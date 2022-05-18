https://uz.sputniknews.ru/20220518/yunaya-uzbekistanka-vzyala-zoloto-na-chempionate-po-nastolnomu-tennisu-v-polshe-24636448.html

Юная узбекистанка взяла "золото" на чемпионате по настольному теннису в Польше

Юная узбекистанка взяла "золото" на чемпионате по настольному теннису в Польше

Юниорская сборная Узбекистана добилась результата на турнире по настольному теннису в Польше.

2022-05-18T14:02+0500

2022-05-18T14:02+0500

2022-05-18T14:02+0500

спорт

чемпионат

настольный теннис

польша

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Представительница сборной Узбекистана по настольному теннису Асель Эркебаева завоевала золотую медаль в Польше, сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.Там проходит очередной этап юниорского турнира по настольному теннису "WTT Youth Series". Как отмечается, Эркебаева выступила в категории U-13. В решающей встрече она обыграла представительницу хозяев Катарину Ражковска со счётом 3:2. Также бронзовой медалью была награждена ещё одна представительница сборной Узбекистана Аружан Камалова, которая в полуфинале уступила Эркебаевой. Бронзовую награду Камалова разделила с представительницей Румынии Яриной Прекуп.

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чемпионат, настольный теннис, польша