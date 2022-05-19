https://uz.sputniknews.ru/20220519/djordj-bush-nazval-vtorjenie-v-irak-polnostyu-neopravdannym-i-jestokim--video-24659287.html

Джордж Буш назвал вторжение в Ирак полностью неоправданным и жестоким — видео

Джордж Буш назвал вторжение в Ирак полностью неоправданным и жестоким — видео

Экс-президент США назвал вторжение в Ирак полностью неоправданным и жестоким.

2022-05-19T12:02+0500

2022-05-19T12:02+0500

2022-05-19T12:02+0500

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ирак

сша

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Бывший президент США Джордж Буш-младший в ходе обсуждения обстановки на Украине оговорился и рассказал о "неоправданном и жестоком" вторжении в Ирак, передает Sputnik Ближнее зарубежье.На мероприятии института Буша, посвященном выборам, американский экс-президент предположил, что электоральная система России якобы спровоцировала эскалацию конфликта на Украине.После этого он все-таки добавил: "В Ирак тоже", чем рассмешил собравшихся. Бывший президент оправдал оговорку, указав на свой возраст.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению стало заявление Вашингтона о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция прошла без санкции ООН.Читайте также:Почему Байден боится оказаться на одном фото с Путиным

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