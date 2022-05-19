https://uz.sputniknews.ru/20220519/globalnyy-golod-zatronet-i-evropu--ekspert-24671584.html
Глобальный голод затронет и Европу — эксперт
Глобальный голод затронет и Европу — эксперт
Сегодня в мире производится достаточное количество продовольствия, чтобы равномерно удовлетворить потребности всего населения мира. Почему тогда миру грозит голод объясняет кандидат экономических наук Михаил Беляев.
2022-05-19T18:41+0500
2022-05-19T18:41+0500
2022-05-19T18:41+0500
видео
голод
европа
продовольствие
население
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По его словам, это распределение нерационально и может привести к голоду уже в самих западных странах. Там это понимают и поэтому, уже устами Генсека ООН, призывают допустить на мировые рынки продукты питания и удобрения российского производства.Насколько вероятен сегодня глобальный голод? Как европейцы будут с ним бороться? Обо все этом, и не только, в интервью "Sputnik на русском".
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голод, европа, продовольствие, население, видео
Глобальный голод затронет и Европу — эксперт
Сегодня в мире производится достаточное количество продовольствия, чтобы равномерно удовлетворить потребности всего населения мира. Однако распределение его находится в руках развитых стран, объясняет кандидат экономических наук Михаил Беляев.
По его словам, это распределение нерационально и может привести к голоду уже в самих западных странах. Там это понимают и поэтому, уже устами Генсека ООН, призывают допустить на мировые рынки продукты питания и удобрения российского производства.
"Не исключено, что эта проблема коснется и их. А их она коснется именно вследствие того, что они ввели в одностороннем порядке, совершенно не просчитав последствия, санкции в отношении России, в надежде на то, что они нанесут ущерб России, поставят ее в неудобное положение в экономическом смысле, а вслед за ним можно будет диктовать ей политические условия. Произошло все наоборот", — говорит эксперт.
Насколько вероятен сегодня глобальный голод? Как европейцы будут с ним бороться? Обо все этом, и не только, в интервью "Sputnik на русском
".