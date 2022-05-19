https://uz.sputniknews.ru/20220519/globalnyy-golod-zatronet-i-evropu--ekspert-24671584.html

Глобальный голод затронет и Европу — эксперт

Глобальный голод затронет и Европу — эксперт

Сегодня в мире производится достаточное количество продовольствия, чтобы равномерно удовлетворить потребности всего населения мира. Почему тогда миру грозит голод объясняет кандидат экономических наук Михаил Беляев.

2022-05-19T18:41+0500

2022-05-19T18:41+0500

2022-05-19T18:41+0500

видео

голод

европа

продовольствие

население

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По его словам, это распределение нерационально и может привести к голоду уже в самих западных странах. Там это понимают и поэтому, уже устами Генсека ООН, призывают допустить на мировые рынки продукты питания и удобрения российского производства.Насколько вероятен сегодня глобальный голод? Как европейцы будут с ним бороться? Обо все этом, и не только, в интервью "Sputnik на русском".

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голод, европа, продовольствие, население, видео