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JPMorgan: цены на бензин в США достигнут шести долларов к августу
JPMorgan: цены на бензин в США достигнут шести долларов к августу
Цена за галлон бензина в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско уже превысила отметку в шесть долларов.
2022-05-19T18:21+0500
2022-05-19T18:21+0500
2022-05-19T18:21+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Согласно недавнему исследованию американского транснационального финансового конгломерата JPMorgan, средняя розничная цена за галлон (3,7 л) бензина в США превысит шесть долларов к концу лета. Об этом сообщает Fox Business.В среду средний показатель по стране побил очередной рекорд, достигнув отметки в $4,56 за галлон. Так, цена за галлон уже выросла на 50 центов по сравнению с прошлым месяцем и на $1,52 по отношению к аналогичному периоду за 2021 год.Согласно данным JPMorgan, средний показатель по стране может вырасти еще на 37%, а именно до $6,20 за галлон к концу августа.Аналитики компании связывают это с "повышенным спросом на вождение машин", который ожидается, начиная с Дня поминовения 30 мая и заканчивая Днем труда 5 сентября.Согласно данным JPMorgan, ситуация на восточном побережье еще более тяжелая, так как запасов топлива там еще меньше - они достигли самого низкого уровня с 2011 года.Ранее на этой неделе Лос-Анджелес вслед за Сан-Франциско стал вторым американским мегаполисом, где средняя цена за галлон бензина превысила шесть долларов.Известно, что средняя стоимость за галлон бензина в США превысила четыре доллара впервые в истории.
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сша, бензин, лос-анджелес, сан-франциско, доллары
JPMorgan: цены на бензин в США достигнут шести долларов к августу
Цена за галлон бензина в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско уже превысила отметку в шесть долларов.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Согласно недавнему исследованию американского транснационального финансового конгломерата JPMorgan, средняя розничная цена за галлон (3,7 л) бензина в США превысит шесть долларов к концу лета. Об этом сообщает Fox Business
.
В среду средний показатель по стране побил очередной рекорд, достигнув отметки в $4,56 за галлон. Так, цена за галлон уже выросла на 50 центов по сравнению с прошлым месяцем и на $1,52 по отношению к аналогичному периоду за 2021 год.
Согласно данным JPMorgan, средний показатель по стране может вырасти еще на 37%, а именно до $6,20 за галлон к концу августа.
Аналитики компании связывают это с "повышенным спросом на вождение машин", который ожидается, начиная с Дня поминовения 30 мая и заканчивая Днем труда 5 сентября.
"Обычно нефтеперерабатывающие заводы производят больше топлива в преддверии летнего туристического сезона, увеличивая запасы. Однако с середины апреля "запасы бензина сезонно снизились и сегодня находятся на самом низком уровне в это время года с 2019", — заявили американские аналитики.
Согласно данным JPMorgan, ситуация на восточном побережье еще более тяжелая, так как запасов топлива там еще меньше - они достигли самого низкого уровня с 2011 года.
Ранее на этой неделе Лос-Анджелес вслед за Сан-Франциско стал вторым американским мегаполисом, где средняя цена за галлон бензина превысила шесть долларов.
"Вполне вероятно, что к ценам Лос-Анджелеса и Сан-Франциско присоединятся и другие калифорнийские города", — рассказал FOX Business глава аналитического отдела в GasBuddy Патрик Де Хаан.
Известно, что средняя стоимость за галлон бензина в США превысила четыре доллара впервые в истории.