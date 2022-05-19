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JPMorgan: цены на бензин в США достигнут шести долларов к августу

JPMorgan: цены на бензин в США достигнут шести долларов к августу

Цена за галлон бензина в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско уже превысила отметку в шесть долларов.

2022-05-19T18:21+0500

2022-05-19T18:21+0500

2022-05-19T18:21+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Согласно недавнему исследованию американского транснационального финансового конгломерата JPMorgan, средняя розничная цена за галлон (3,7 л) бензина в США превысит шесть долларов к концу лета. Об этом сообщает Fox Business.В среду средний показатель по стране побил очередной рекорд, достигнув отметки в $4,56 за галлон. Так, цена за галлон уже выросла на 50 центов по сравнению с прошлым месяцем и на $1,52 по отношению к аналогичному периоду за 2021 год.Согласно данным JPMorgan, средний показатель по стране может вырасти еще на 37%, а именно до $6,20 за галлон к концу августа.Аналитики компании связывают это с "повышенным спросом на вождение машин", который ожидается, начиная с Дня поминовения 30 мая и заканчивая Днем труда 5 сентября.Согласно данным JPMorgan, ситуация на восточном побережье еще более тяжелая, так как запасов топлива там еще меньше - они достигли самого низкого уровня с 2011 года.Ранее на этой неделе Лос-Анджелес вслед за Сан-Франциско стал вторым американским мегаполисом, где средняя цена за галлон бензина превысила шесть долларов.Известно, что средняя стоимость за галлон бензина в США превысила четыре доллара впервые в истории.

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сша, бензин, лос-анджелес, сан-франциско, доллары