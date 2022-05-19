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Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела страны
Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела страны
Ян Цзечи: Китай примет решительные меры по защите своего суверенитета в случае вмешательства США в его внутренние дела.
2022-05-19T10:03+0500
2022-05-19T10:03+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В случае вмешательства США во внутренние дела страны Китай примет ответные меры по защите своего суверенитета и национальных интересов, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи во время телефонного разговора с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает РИА Новости со сслыкой на МИД КНР.По заявлению китайского дипломата, Вашингтон в течение определенного периода предпринимает "неверные действия и заявления", вмешиваясь во внутренние дела КНР, а также наносит ущерб интересам Пекина.По его мнению, вопрос Тайваня является самой чувствительной темой и ключевой точкой в отношениях Китая и США. Ян Цзечи особо выделил, что если американская сторона продолжит пытаться разыграть "тайваньскую карту", это приведет, в свою очередь, к "опасной ситуации".
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китай, сша
Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела страны
10:03 19.05.2022 (обновлено: 10:11 19.05.2022)
Ян Цзечи: Китай примет решительные меры по защите своего суверенитета в случае вмешательства США в его внутренние дела.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В случае вмешательства США во внутренние дела страны Китай примет ответные меры по защите своего суверенитета и национальных интересов, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи во время телефонного разговора с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает РИА Новости со сслыкой на МИД КНР.
По заявлению китайского дипломата, Вашингтон в течение определенного периода предпринимает "неверные действия и заявления", вмешиваясь во внутренние дела КНР, а также наносит ущерб интересам Пекина.
"Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности, и мы воплотим наши слова в реальность", — подчеркнул политик.
По его мнению, вопрос Тайваня является самой чувствительной темой и ключевой точкой в отношениях Китая и США. Ян Цзечи особо выделил, что если американская сторона продолжит пытаться разыграть "тайваньскую карту", это приведет, в свою очередь, к "опасной ситуации".
"Мы призываем США четко осознать ситуацию, строго соблюдать свои обязательства и соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — заключил он.