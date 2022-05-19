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Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела страны
Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела страны
Ян Цзечи: Китай примет решительные меры по защите своего суверенитета в случае вмешательства США в его внутренние дела.
2022-05-19T10:03+0500
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в мире
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В случае вмешательства США во внутренние дела страны Китай примет ответные меры по защите своего суверенитета и национальных интересов, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи во время телефонного разговора с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает РИА Новости со сслыкой на МИД КНР.По заявлению китайского дипломата, Вашингтон в течение определенного периода предпринимает "неверные действия и заявления", вмешиваясь во внутренние дела КНР, а также наносит ущерб интересам Пекина.По его мнению, вопрос Тайваня является самой чувствительной темой и ключевой точкой в отношениях Китая и США. Ян Цзечи особо выделил, что если американская сторона продолжит пытаться разыграть "тайваньскую карту", это приведет, в свою очередь, к "опасной ситуации".
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китай, сша

Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела страны

10:03 19.05.2022 (обновлено: 10:11 19.05.2022)
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧлен политбюро ЦК Коммунистической партии, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Архивное фото
Член политбюро ЦК Коммунистической партии, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Ян Цзечи: Китай примет решительные меры по защите своего суверенитета в случае вмешательства США в его внутренние дела.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В случае вмешательства США во внутренние дела страны Китай примет ответные меры по защите своего суверенитета и национальных интересов, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи во время телефонного разговора с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает РИА Новости со сслыкой на МИД КНР.
По заявлению китайского дипломата, Вашингтон в течение определенного периода предпринимает "неверные действия и заявления", вмешиваясь во внутренние дела КНР, а также наносит ущерб интересам Пекина.
"Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности, и мы воплотим наши слова в реальность", — подчеркнул политик.
По его мнению, вопрос Тайваня является самой чувствительной темой и ключевой точкой в отношениях Китая и США. Ян Цзечи особо выделил, что если американская сторона продолжит пытаться разыграть "тайваньскую карту", это приведет, в свою очередь, к "опасной ситуации".
"Мы призываем США четко осознать ситуацию, строго соблюдать свои обязательства и соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — заключил он.
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