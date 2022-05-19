https://uz.sputniknews.ru/20220519/kitay-predostereg-ssha-ot-vmeshatelstva-vo-vnutrennie-dela-strany-24656728.html

Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела страны

Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела страны

Ян Цзечи: Китай примет решительные меры по защите своего суверенитета в случае вмешательства США в его внутренние дела.

2022-05-19T10:03+0500

2022-05-19T10:03+0500

2022-05-19T10:11+0500

в мире

китай

сша

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В случае вмешательства США во внутренние дела страны Китай примет ответные меры по защите своего суверенитета и национальных интересов, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи во время телефонного разговора с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает РИА Новости со сслыкой на МИД КНР.По заявлению китайского дипломата, Вашингтон в течение определенного периода предпринимает "неверные действия и заявления", вмешиваясь во внутренние дела КНР, а также наносит ущерб интересам Пекина.По его мнению, вопрос Тайваня является самой чувствительной темой и ключевой точкой в отношениях Китая и США. Ян Цзечи особо выделил, что если американская сторона продолжит пытаться разыграть "тайваньскую карту", это приведет, в свою очередь, к "опасной ситуации".

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2022

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китай, сша