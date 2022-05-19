https://uz.sputniknews.ru/20220519/ministr-kultury-lyubimova-rasskazala-kak-budut-sotrudnichat-muzei-stran-shos-24670425.html

Министр культуры Любимова рассказала, как будут сотрудничать музеи стран ШОС

Министр культуры Любимова рассказала, как будут сотрудничать музеи стран ШОС

В Ташкенте проходит девятнадцатое совещание министров культуры государств-членов ШОС.

2022-05-19T16:59+0500

2022-05-19T16:59+0500

2022-05-19T17:00+0500

культура

шос

ташкент

сотрудничество

музей

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Министры культуры стран-членов ШОС обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в области культуры в рамках ШОС. Помимо этого, главы ведомств обговорили вопросы взаимодействия в области музейного дела. Совещание министров культуры государств-членов ШОС, девятнадцатое по счету, проходит в Ташкенте.В ходе встречи министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что сотрудничество в области музейного дела, инициированное Узбекистаном, придаст стимул развитию культурных связей и реализации новых совместных проектов.Она также подчеркнула, что пандемия стала не только периодом преодоления сложностей. Напротив, она стала импульсом для поиска новых форматов работы.По словам Любимовой, укрепление и развитие межмузейного сотрудничества стало одной из центральных тем культурного взаимодействия в рамках ШОС. В качестве примера министр привела работу российского музейного сообщества, в котором проводят комплексную работу по улучшению позиционирования учреждений.Так, в рамках этого сотрудничества был запущен новый проект – Музейное road-show. В нем руководители флагманских музеев рассказывают о новых возможностях развития, а также обсуждают современные музейные тренды, пояснила Любимова. Она напомнила, что в 2021 году мероприятие с успехом прошло в Узбекистане.По мнению министра, дальнейшие контакты как на государственном уровне, так и по линии российских учреждений культуры, позволят и дальше, даже в самых непредсказуемых ситуациях, реализовывать совместные мероприятия.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шос, ташкент, сотрудничество, музей