https://uz.sputniknews.ru/20220519/ministr-kultury-lyubimova-rasskazala-kak-budut-sotrudnichat-muzei-stran-shos-24670425.html
Министр культуры Любимова рассказала, как будут сотрудничать музеи стран ШОС
Министр культуры Любимова рассказала, как будут сотрудничать музеи стран ШОС
В Ташкенте проходит девятнадцатое совещание министров культуры государств-членов ШОС.
2022-05-19T16:59+0500
2022-05-19T16:59+0500
2022-05-19T17:00+0500
культура
шос
ташкент
сотрудничество
музей
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Министры культуры стран-членов ШОС обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в области культуры в рамках ШОС. Помимо этого, главы ведомств обговорили вопросы взаимодействия в области музейного дела. Совещание министров культуры государств-членов ШОС, девятнадцатое по счету, проходит в Ташкенте.В ходе встречи министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что сотрудничество в области музейного дела, инициированное Узбекистаном, придаст стимул развитию культурных связей и реализации новых совместных проектов.Она также подчеркнула, что пандемия стала не только периодом преодоления сложностей. Напротив, она стала импульсом для поиска новых форматов работы.По словам Любимовой, укрепление и развитие межмузейного сотрудничества стало одной из центральных тем культурного взаимодействия в рамках ШОС. В качестве примера министр привела работу российского музейного сообщества, в котором проводят комплексную работу по улучшению позиционирования учреждений.Так, в рамках этого сотрудничества был запущен новый проект – Музейное road-show. В нем руководители флагманских музеев рассказывают о новых возможностях развития, а также обсуждают современные музейные тренды, пояснила Любимова. Она напомнила, что в 2021 году мероприятие с успехом прошло в Узбекистане.По мнению министра, дальнейшие контакты как на государственном уровне, так и по линии российских учреждений культуры, позволят и дальше, даже в самых непредсказуемых ситуациях, реализовывать совместные мероприятия.
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шос, ташкент, сотрудничество, музей
Министр культуры Любимова рассказала, как будут сотрудничать музеи стран ШОС
16:59 19.05.2022 (обновлено: 17:00 19.05.2022)
В Ташкенте проходит девятнадцатое совещание министров культуры государств-членов ШОС.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Министры культуры стран-членов ШОС обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в области культуры в рамках ШОС. Помимо этого, главы ведомств обговорили вопросы взаимодействия в области музейного дела. Совещание министров культуры государств-членов ШОС, девятнадцатое по счету, проходит в Ташкенте.
В ходе встречи министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что сотрудничество в области музейного дела, инициированное Узбекистаном, придаст стимул развитию культурных связей и реализации новых совместных проектов.
"Уверена, что Меморандум между уполномоченными органами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области музейного дела, разработка которого была инициирована узбекистанской стороной, придаст стимул развитию уже существующих культурных связей, а также реализации новых совместных проектов", - сообщила министр.
Она также подчеркнула, что пандемия стала не только периодом преодоления сложностей. Напротив, она стала импульсом для поиска новых форматов работы.
"Благодаря слаженной работе министерств культуры мы наблюдаем, как культурное общение преодолевает любые сложности и ограничения, находит отклик у народов наших стран", - отметила Любимова.
По словам Любимовой, укрепление и развитие межмузейного сотрудничества стало одной из центральных тем культурного взаимодействия в рамках ШОС. В качестве примера министр привела работу российского музейного сообщества, в котором проводят комплексную работу по улучшению позиционирования учреждений.
Так, в рамках этого сотрудничества был запущен новый проект – Музейное road-show. В нем руководители флагманских музеев рассказывают о новых возможностях развития, а также обсуждают современные музейные тренды, пояснила Любимова. Она напомнила, что в 2021 году мероприятие с успехом прошло в Узбекистане.
По мнению министра, дальнейшие контакты как на государственном уровне, так и по линии российских учреждений культуры, позволят и дальше, даже в самых непредсказуемых ситуациях, реализовывать совместные мероприятия.