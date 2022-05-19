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Мирзиёев и Жапаров обсудили пять ключевых вопросов
Мирзиёев и Жапаров обсудили пять ключевых вопросов
В четверг президенты двух стран обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Особое внимание уделено пяти основным направлениям.
2022-05-19T19:09+0500
2022-05-19T19:09+0500
2022-05-19T19:09+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели в четверг телефонный разговор, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.Как отмечается, стороны обсудили актуальные вопросы укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Стороны отметили активизацию взаимных контактов и обменов на разных уровнях, расширение торгово-экономического сотрудничества. В частности, — рост товарооборота на 30 процентов с начала года.Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, отметили важность подготовки повестки очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
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узбекистан, кыргызстан
Мирзиёев и Жапаров обсудили пять ключевых вопросов
В четверг президенты Узбекистана и Кыргызстана обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Особое внимание уделено пяти основным направлениям.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели в четверг телефонный разговор, сообщает
пресс-служба Шавката Мирзиёева.
Как отмечается, стороны обсудили актуальные вопросы укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
"Важное внимание было уделено реализации договоренностей и достижению конкретных результатов практического взаимодействия по пяти ключевым направлениям – вопросы государственной границы, наращивание торговли, углубление промышленной кооперации, продвижение совместных инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики", - говорится в сообщении.
Стороны отметили активизацию взаимных контактов и обменов на разных уровнях, расширение торгово-экономического сотрудничества. В частности, — рост товарооборота на 30 процентов с начала года.
Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, отметили важность подготовки повестки очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.