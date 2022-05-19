https://uz.sputniknews.ru/20220519/mirziyoev-i-japarov-obsudili-pyat-klyuchevyx-voprosov-24675116.html

Мирзиёев и Жапаров обсудили пять ключевых вопросов

Мирзиёев и Жапаров обсудили пять ключевых вопросов

В четверг президенты двух стран обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Особое внимание уделено пяти основным направлениям.

2022-05-19T19:09+0500

2022-05-19T19:09+0500

2022-05-19T19:09+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели в четверг телефонный разговор, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.Как отмечается, стороны обсудили актуальные вопросы укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Стороны отметили активизацию взаимных контактов и обменов на разных уровнях, расширение торгово-экономического сотрудничества. В частности, — рост товарооборота на 30 процентов с начала года.Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, отметили важность подготовки повестки очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

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