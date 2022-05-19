Назаров: "Между нашими регионами надо установить прочные отношения" - видео.

"Надо отметить, что впечатления от Узбекистана и Каракалпакии оказался даже выше, чем мы ожидали, и потенциал даже больше, чем мы предвидели. И люди настроены на такой деловой формат…Мы провели переговоры с председателем Верховного Совета и с председателем правительства, договорились о том, что между нашими регионами надо установить такие прочные, постоянные отношения", - отметил Назаров.