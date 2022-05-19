Назаров: "Между нашими регионами надо установить прочные отношения" - видео.
Премьер-министр Башкортостана рассказал в интервью о первых впечатлениях от Узбекистана и перспективах сотрудничества.
Представители Башкортостана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. Делегация российского региона в настоящее время находится с официальным визитом в Узбекистане.
О результатах первых дней визита в интервью корреспонденту Sputnik Рамизу Бахтиярову рассказал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.
"Надо отметить, что впечатления от Узбекистана и Каракалпакии оказался даже выше, чем мы ожидали, и потенциал даже больше, чем мы предвидели. И люди настроены на такой деловой формат…Мы провели переговоры с председателем Верховного Совета и с председателем правительства, договорились о том, что между нашими регионами надо установить такие прочные, постоянные отношения", - отметил Назаров.
В каких областях российский регион планирует сотрудничать с Узбекистаном, какие торгово-экономические и образовательные проекты стороны готовы развивать – об этом и многом другом смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik Узбекистан.