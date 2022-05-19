https://uz.sputniknews.ru/20220519/neojidannyy-protest-kto-v-nato-okazalsya-ne-rad-finnam-i-shvedam-24666984.html

Неожиданный протест. Кто в НАТО оказался не рад финнам и шведам

Неожиданный протест. Кто в НАТО оказался не рад финнам и шведам

Финляндия и Швеция идут в НАТО. Лидеры Турции и Хорватии против. При этом, сами кандидаты в своем вхождении в альянс не сомневаются.

2022-05-19T16:22+0500

2022-05-19T16:22+0500

2022-05-19T16:22+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik, Дмитрий Ермаков. Финляндия и Швеция в среду сообщили о решении вступить в Североатлантический альянс. Послы уже передали заявки генсеку Йенсу Столтенбергу.Однако Турция пообещала заблокировать инициативу. Не поддержали скандинавов и некоторые государства Восточной Европы. Какие требования выдвигают оппоненты и смогут ли они остановить переговоры, разбиралось РИА Новости."Инкубатор терроризма"Свои намерения Хельсинки и Стокгольм выразили еще за неделю до официальной подачи документов. Реджеп Тайип Эрдоган тут же возразил. Его беспокоит, что в скандинавских странах обосновались многочисленные представители Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция, ЕС и США считают ее террористической группировкой.Сначала 13 мая Эрдоган просто намекнул, что может наложить вето на принятие решения. "У нас нет положительного мнения по этому поводу. Скандинавские страны — гостевой дом для террористических организаций", — сказал он.Дело в том, что принятие в НАТО требует одобрения всех тридцати членов Североатлантического блока. Таким образом, любой участник альянса может заблокировать вступление.Уже на следующий день Турция, казалось бы, отыграла обратно. Старший советник президента по внешней политике Ибрагим Калин сообщил, что страна "не закрыла дверь" и призывает потенциальных участников альянса к переговорам. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился со шведскими и финскими коллегами в Берлине.Вроде бы все шло к потеплению отношений. Швеция собиралась отправлять гонцов в Анкару — наладить диалог. Но Эрдоган неожиданно сдал назад: "Мы не можем сказать "да" тем, кто вводит санкции против Турции. НАТО — это организация по безопасности. Делегациям из Финляндии и Швеции не стоит утруждать себя поездкой".По словам главы государства, скандинавы отказали в экстрадиции подозреваемых в причастности к РПК. Более того, сторонники этой партии есть в шведском парламенте. Как уточнили турецкие СМИ, претенденты на вступление в альянс не согласились выдать Анкаре более тридцати членов РПК и движения "Хизмет" (FETO). Руководитель "Хизмета" — писатель и проповедник Фетхуллах Гюлен, которого в Турции объявили организатором неудачного переворота в 2016 году. Эрдоган называл его личным врагом."Швеция — инкубатор террористических организаций", — подчеркнул президент Турции.Однако, похоже, Анкара не ставит окончательных барьеров и ведет торг. Как рассказали Bloomberg на условиях анонимности три высокопоставленных турецких чиновника, она готова уступить в ответ на встречные шаги альянса. Кроме вопроса о РПК, это отмена эмбарго на экспорт оружия в Турцию, а также снятие санкций за покупку ЗРК "Триумф".По информации турецкой газеты Sabah, МИД республики в ближайшее время собирается передать Финляндии и Швеции манифест из десяти условий. Все они касаются РПК, но среди них нет требований о выдаче резидентов стран Анкаре. Впрочем, официально этот список пока никто не обнародовал.Стокгольмские нюансыВ ответ на слова главы Турции курдские мигранты вывесили на одной из улиц Стокгольма огромный флаг РПК и зажгли дымовые шашки. Представителей этого народа в Швеции много — около ста тысяч (в Финляндии — на порядок меньше). А в парламенте действительно есть один депутат, поддерживающий РПК, — Амина Какабаве, уроженка Ирана. В юности она была членом группировки "Комала", которая в Исламской Республике признана террористической.Сейчас в курдских партиях Какабаве официально не состоит. Но хочет, чтобы РПК и ее союзников исключили из списка террористических организаций в Швеции. Социал-демократы выложили у себя на сайте документ с таким призывом. В том числе там говорится о необходимости признать независимость Курдистана.Высокопоставленный шведский чиновник сообщил Financial Times: в стране много и других "депутатов с курдским прошлым". Также в Стокгольме расположены штаб-квартиры организаций "Стокгольмский центр свободы" (SCF) и "Северная исследовательская сеть по мониторингу" (NRMN), которые собрали вокруг себя турецких диссидентов.Но среди шведских политиков есть и сторонники Эрдогана. В сентябре на парламентские выборы пойдет исламистская партия "Нюанс", лидер которой Микаил Юксель — турецкого происхождения. Его связывают с "Серыми волками" ("Бозкурт") — ультраправой организацией, организовавшей в 1970-е сотни убийств в Турции. После мятежа 2016-го "волки" перестали быть в опале — многие турецкие политики не скрывают пантюркистских взглядов. Кроме того, Юксель не раз вступал в конфронтацию с представителями РПК в Швеции.Наблюдатели предполагают, что через "Нюанс" Анкара хочет лоббировать свои интересы в Европе, в том числе на территории бывшей Югославии. В Швеции проживают почти 100 тысяч выходцев из Боснии и Герцеговины, Косово и Албании. Партия Юкселя требует включения Боснии и Герцеговины, а также самой Турции в состав ЕС.Балканское ветоБалканский вопрос подняли и другие противники вступления скандинавских стран в НАТО. Президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето, если обсуждение состоится во время его присутствия на июньском саммите альянса. Камень преткновения — законы о выборах в Боснии и Герцеговине, которые, по мнению Милановича, не дают хорватам в стране достаточно прав. Виноватыми он считает "американцев, англичан и немцев".Осудил Миланович и наращивание конфронтации с Россией. Вопрос о вхождении Финляндии в альянс президент назвал "опасным шарлатанством" и обратил внимание, что страна находится в 50 километрах от Санкт-Петербурга (на самом деле — в 300). "Пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз", — высказался он.Эти слова спровоцировали в Хорватии скандал. Премьер Андрей Пленкович заявил, что президент — манипулятор, вандал и человек с пророссийскими взглядами. В конце апреля правительство прекратило контакты с Милановичем.Хорватия — парламентская республика, поэтому президент имеет лишь опосредованное влияние на внешнюю политику. Но Зоран Миланович действительно способен заблокировать решение о приеме в НАТО новых членов, если будет присутствовать на совете альянса по этому вопросу. По регламенту совет может собираться на уровне как послов, так и глав государств.В других странах Южной и Восточной Европы тоже недовольны вовлечением НАТО в украинский конфликт. В Греции прошел митинг против поставок оружия Киеву, а также присутствия в стране военных баз США и НАТО. Работники железнодорожной компании TrainOSE бойкотировали перевозку тяжелого вооружения в греческие порты. Схожий митинг провели и в Болгарии. На нем лидер консервативной партии "Возрождение" Костадин Костадинов призвал к отставке правительства.Вопрос ценыВпрочем, это лишь настроения части граждан. На высшем уровне против приема скандинавских государств в НАТО никто, кроме Эрдогана и Милановича, не высказывался. Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил телеканалу Yle, что сомневается в стремлении Турции блокировать вступление страны в организацию."Альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства Финляндии и Швеции", — сказал генсек НАТО Столтенберг на церемонии принятия послов.Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ отметил, что прием двух стран в НАТО не создает угрозы Москве. Но, по словам главы государства, Россия будет отвечать на расширение военной инфраструктуры альянса.Политологи не исключают, что эту позицию учитывают в Анкаре: там осознают важность безопасной торговли в Черном море и Закавказье, где Россия — один из ведущих игроков. "Это говорит о том, что Эрдоган в какой-то степени не хочет усугублять отношения с Москвой", — считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. Однако подчеркивает: Турция всегда преследует множественные цели на международном поле.Такого же мнения придерживается и президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. Дипломатическую ситуацию между Анкарой и заявителями он сравнивает с турецким базаром. "Когда у продавца много позиций для переговоров, ему легче что-то выторговать. Цена и выбор товара могут меняться, но если обе стороны хотят заключить сделку, то они договорятся", — рассуждает политолог.По словам эксперта, Эрдоган, которому в следующем году предстоят выборы, думает и о своем рейтинге. Весной он сумел немного отыграть после рекордного декабрьского падения до 39 процентов — согласно исследованию компании MetroPol, сейчас бы его поддержали 43 процента респондентов. Рост небольшой, и главе Турции сейчас как никогда нужны серьезные успехи на внешнеполитической арене.

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нато, финляндия, швеция, турция, хорватия