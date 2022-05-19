https://uz.sputniknews.ru/20220519/nikaragua-i-gvatemala-otkazalis-ot-uchastiya-v-sammite-amerik-v-ssha-24666459.html

Никарагуа и Гватемала отказались от участия в Саммите Америк в США

Никарагуа и Гватемала отказались от участия в Саммите Америк в США

Президент Никарагуа заявил, что власти страны не намерены участвовать в Саммите Америк в Калифорнии.

2022-05-19T15:40+0500

2022-05-19T15:40+0500

2022-05-19T15:40+0500

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сша

саммит

калифорния

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Никарагуа Даниэль Ортега выразил благодарность лидерам стран Латинской Америки за поддержку, которые поставили условием своего участия в предстоящем Саммите Америк приглашение всех стран региона. Ортега заявил, что правительству страны неинтересно приезжать на саммит в США.Также глава Никарагуа в своем выступлении отметил, что этот саммит (вершина - англ.) "никого не возвышает, скорее пачкает", и предложил вместо этого пригласить к участию в саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) ЕС, США и Канаду на условиях стран этого блока.Кроме этого, от участия в саммите также отказался президент Гватемалы Алехандро Джамматеи. Глава государства счел вмешательством и проявлением неуважения критику Вашингтона касательно повторного назначения генпрокурора Гватемалы.Ранее представитель госдепартамента США Брайан Николс заявил, что участие Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в предстоящем саммите в Калифорнии с 6 по 10 июня маловероятно. В ответ на такое решение американской стороны, главы Мексики и Боливии выступили против и заявили, что не прибудут на саммит лично в том случае, если приглашение к участию не получат все страны региона. Под вопросом в данное время и участие президента Бразилии Жаира Болсонару.Напомним, Саммит Америка - встречи глав государств и правительств нерегулярно проводятся с 1994 года. Изначально такой формат был предназначен для обсуждения зоны свободной торговли на всем континенте (FTAA). В саммите участвуют 35 государств.В 2018 году саммит проходил в Перу. Тогда перуанские власти отозвали приглашение венесуэльской правительственной делегации, пригласив вместо чиновников представителей несистемной оппозиции этого государства. В тот раз впервые за историю проведения саммита в нем не принял участие президент США Дональд Трамп.

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сша, саммит, калифорния