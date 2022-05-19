https://uz.sputniknews.ru/20220519/permskiy-kray-planiruet-rasshirit-postavki-v-uzbekistan-24676916.html

Пермский край планирует расширить поставки в Узбекистан

Пермский край планирует расширить поставки в Узбекистан

Пермский край намерен расширить ассортимент поставок перспективных товаров на узбекский рынок, заявил губернатор региона Дмитрий Махонин

2022-05-19T21:37+0500

2022-05-19T21:37+0500

2022-05-19T21:37+0500

экономика

узбекистан

поставки

рынок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/13/24676885_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d352051d4cd92f3c4ce4d1ea36ccf59c.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Посол России Олег Мальгинов обсудил с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным возможность диверсификации поставок в республику.В числе перспективных названы такие товары, как: медицинское оборудование, лекарственные препараты, оборудование для пищевой промышленности, сельхозкластеров и фермерских хозяйств, программные и цифровые продукты, потребительские товары.Встреча состоялась на полях Международной выставки "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2022", проходящей 18-20 мая в Ташкенте, сообщает посольство Российской Федерации в Узбекистане.На стендах представлена продукция более 60 российских предприятий из различных регионов. Российские промышленники демонстрируют свои новейшие технологии, среди которых – газотурбинные электростанции, забойные двигатели, геомембраны, средства индивидуальной защиты, спецодежда, цифровые разработки и многое другое.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, поставки, рынок