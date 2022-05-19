https://uz.sputniknews.ru/20220519/permskiy-kray-planiruet-rasshirit-postavki-v-uzbekistan-24676916.html
Пермский край планирует расширить поставки в Узбекистан
Пермский край планирует расширить поставки в Узбекистан
Пермский край намерен расширить ассортимент поставок перспективных товаров на узбекский рынок, заявил губернатор региона Дмитрий Махонин
2022-05-19T21:37+0500
2022-05-19T21:37+0500
2022-05-19T21:37+0500
экономика
узбекистан
поставки
рынок
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Посол России Олег Мальгинов обсудил с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным возможность диверсификации поставок в республику.В числе перспективных названы такие товары, как: медицинское оборудование, лекарственные препараты, оборудование для пищевой промышленности, сельхозкластеров и фермерских хозяйств, программные и цифровые продукты, потребительские товары.Встреча состоялась на полях Международной выставки "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2022", проходящей 18-20 мая в Ташкенте, сообщает посольство Российской Федерации в Узбекистане.На стендах представлена продукция более 60 российских предприятий из различных регионов. Российские промышленники демонстрируют свои новейшие технологии, среди которых – газотурбинные электростанции, забойные двигатели, геомембраны, средства индивидуальной защиты, спецодежда, цифровые разработки и многое другое.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, поставки, рынок
Пермский край планирует расширить поставки в Узбекистан
Пермский край намерен расширить ассортимент поставок перспективных товаров на узбекский рынок
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Посол России Олег Мальгинов обсудил с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным возможность диверсификации поставок в республику.
В числе перспективных названы такие товары, как: медицинское оборудование, лекарственные препараты, оборудование для пищевой промышленности, сельхозкластеров и фермерских хозяйств, программные и цифровые продукты, потребительские товары.
Встреча состоялась на полях Международной выставки "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2022", проходящей 18-20 мая в Ташкенте, сообщает посольство Российской Федерации в Узбекистане.
На стендах представлена продукция более 60 российских предприятий из различных регионов. Российские промышленники демонстрируют свои новейшие технологии, среди которых – газотурбинные электростанции, забойные двигатели, геомембраны, средства индивидуальной защиты, спецодежда, цифровые разработки и многое другое.