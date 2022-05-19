https://uz.sputniknews.ru/20220519/rossiya-poslala-lazernyy-signal-ssha-i-nato-24676623.html

Россия послала "лазерный сигнал" США и НАТО

Россия послала "лазерный сигнал" США и НАТО

Применение в спецоперации на Украине российских боевых лазеров – закономерный итог растущей и деструктивной военной помощи стран НАТО марионеточному киевскому режиму, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

2022-05-19T21:13+0500

2022-05-19T21:13+0500

2022-05-19T21:13+0500

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Информацией об использовании лазерных комплексов нового поколения Москва напомнила об опасности прокси-эскалации непосредственно для США и их союзников – о возможности мгновенного уничтожения дорогостоящих радиоэлектронных и оптических средств разведки в воздушном и космическом пространстве, включая спутники Пентагона на дальних орбитах.Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов 18 мая заявил о применении на Украине боевого лазерного комплекса нового поколения "Задира", способного за пять секунд уничтожить физически (сжечь) беспилотник противника на удалении в 5 км. Это первое в мире заявление об успешном использовании лазерного оружия в боевой обстановке.Вице-премьер уточнил, что "Задиру" производят "практически серийно" и на вооружение российской армии поступают различные лазерные комплексы. На подходе системы, созданные на новых физических принципах. Тема достаточно закрытая, и все же Юрий Борисов рассказал о мощности комплекса "Пересвет", позволяющей ослеплять (выводить из строя) лазерным импульсом все спутниковые системы разведки противника на высотах до 1500 км над Землей.Ранее Борисов приоткрыл тайну энергетической установки комплекса: "Наши ядерщики научились концентрировать энергию, необходимую для поражения соответствующего вооружения противника практически за мгновения, за считанные доли секунды". Предположительно, высокоточным "оптическим прицелом" для лазерного "Пересвета" служит мобильный телескоп СМ-890, созданный в КБ специального машиностроения. "Выстрел" невозможно перехватить, поражение цели происходит мгновенно.Принятый на вооружение в 2017 году мобильный "Пересвет" несет боевое дежурство с 1 декабря 2018 года. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в конце 2019 года на встрече с иностранными военными дипломатами отметил, что боевое дежурство лазерного комплекса организовано "в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий".Как дополнение к системе ПВО, весной 2020 года "Пересвет" успешно прошел испытания в Сирии (при ослеплении лазерным импульсом, потере оптического контакта с целью системы наведения TERCOM американские "Томагавки" самоликвидируются).И все же, это высокотехнологичное чудо-оружие Юрий Борисов 18 мая оценил, как "вчерашний день". Можно только догадываться, какие преимущества в сфере обороны и безопасности обеспечивают России комплексы на "новых физических принципах" и день завтрашний.Таинственный "Задира"Новейший лазерный комплекс "Задира" серийно производится, поставляется в войска, и сжигает беспилотники на расстоянии 5000 метров. Из этого можно сделать вывод, что изделие мобильное и компактное, не привлекающее внимание противника (ВСУ и НАТО) вблизи переднего края.А еще известно, что Минобороны РФ заказало разработку боевого комплекса "Задира-16" на новых физических принципах в "Российском федеральном ядерном центре" летом 2017 года. То есть, разработка продвигалась курсом, альтернативным "Пересвету".Потенциал и тактика боевого применения новейших вооружений – тайна за семью печатями. И все же, высокая насыщенность ВМФ и ВМС вероятного противника крылатыми ракетами и самолетами "стелс" позволяет предположить, что "Задира" и его "собратья" созданы не только для уничтожения беспилотников, а 5000 метров – не предельная дальность.Логичным выглядит интеграция лазерного комплекса с авиационными и морскими носителями. По данным Минобороны РФ разрабатываются варианты оснащения лазерными системами самолетов стратегической, тактической и армейской авиации – для защиты от поражения ракетами класса "земля-воздух" и "воздух-воздух" с оптическими головками самонаведения.Отдельное перспективное направление – растущая группировка космических аппаратов Минобороны РФ, сегодня выведен на орбиту еще один спутник военного назначения "Космос-2556".Лазерное оружие России сегодня имеет широкий спектр возможностей, и завтра должно стать компактнее и мощнее. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул: "Наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности".Заметим, у США и НАТО аналогичных комплексов нет. Американцы десятилетиями возились с проектами боевых лазеров морского и воздушного базирования, однако не достигли результатов, необходимых для серийного производства.Белый дом отказывается поставлять марионеточному киевскому режиму ранее обещанные реактивные системы залпового огня M270 MLRSи M142 HIMARS дальностью до 300 км, якобы опасаясь их применения по территории РФ и затягивания конфликта. За последние пару месяцев США обыскали склады союзников, и тайно (через страны Восточной Европы) предоставили Украине всего лишь старые РСЗО советской эпохи.Американцы просто боятся чрезмерной прокси-эскалации в Европе и ответного высокотехнологичного удара по территории США и НАТО. Или по системе спутников, обеспечивающих Пентагону разведку и навигацию, как минимум. Даже обсуждение в Конгрессе военной помощи киевскому режиму в размере $40 млрд вызывает страх неотразимого возмездия.Полагаю, в Вашингтоне и Брюсселе правильно поняли высокотехнологичный, лазерный сигнал России на украинской территории. Специальная военная операция РФ развивается планомерно, задачи демилитаризации и денацификации Украины решаются наступательно. Любые препятствия будут устранены решительно и высокотехнологично.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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сша, нато, украина, лазерное оружие