https://uz.sputniknews.ru/20220519/rostovskiy-sud-arestoval-odnogo-iz-glavarey-ukrainskix-neonatsistov--video-24668988.html
Ростовский суд арестовал одного из главарей украинских неонацистов — видео
Ростовский суд арестовал одного из главарей украинских неонацистов — видео
Заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" пытался въехать в Россию под видом беженца.
2022-05-19T18:02+0500
2022-05-19T18:02+0500
2022-05-19T18:02+0500
специальная военная операция россии в донбассе
ростов
задержание
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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в четверг удовлетворил ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании.Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от прессы режиме.Как пишет РИА Новости, его задержали, когда под видом беженца он пытался въехать в Ростовскую область.Он уточнил, что его личность была установлена силовиками на территории Ростовской области, после чего он и был задержан.Отмечается, что не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске.По данным собеседника, в том же году он был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ростов, задержание
Ростовский суд арестовал одного из главарей украинских неонацистов — видео
Заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" пытался въехать в Россию под видом беженца.
ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в четверг удовлетворил ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании.
Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от прессы режиме.
Как пишет РИА Новости
, его задержали, когда под видом беженца он пытался въехать в Ростовскую область.
"Мурыгу задержали в апреле. Он пытался въехать на территорию России в потоке беженцев", — сообщил агентству источник в правоохранительных органах региона.
Он уточнил, что его личность была установлена силовиками на территории Ростовской области, после чего он и был задержан.
Отмечается, что не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске.
По данным собеседника, в том же году он был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.