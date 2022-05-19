https://uz.sputniknews.ru/20220519/rostovskiy-sud-arestoval-odnogo-iz-glavarey-ukrainskix-neonatsistov--video-24668988.html

Ростовский суд арестовал одного из главарей украинских неонацистов — видео

Ростовский суд арестовал одного из главарей украинских неонацистов — видео

Заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" пытался въехать в Россию под видом беженца.

2022-05-19T18:02+0500

2022-05-19T18:02+0500

2022-05-19T18:02+0500

специальная военная операция россии в донбассе

ростов

задержание

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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в четверг удовлетворил ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании.Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от прессы режиме.Как пишет РИА Новости, его задержали, когда под видом беженца он пытался въехать в Ростовскую область.Он уточнил, что его личность была установлена силовиками на территории Ростовской области, после чего он и был задержан.Отмечается, что не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске.По данным собеседника, в том же году он был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ростов, задержание