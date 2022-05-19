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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220519/rostovskiy-sud-arestoval-odnogo-iz-glavarey-ukrainskix-neonatsistov--video-24668988.html
Ростовский суд арестовал одного из главарей украинских неонацистов — видео
Ростовский суд арестовал одного из главарей украинских неонацистов — видео
Заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" пытался въехать в Россию под видом беженца.
2022-05-19T18:02+0500
2022-05-19T18:02+0500
специальная военная операция россии в донбассе
ростов
задержание
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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в четверг удовлетворил ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании.Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от прессы режиме.Как пишет РИА Новости, его задержали, когда под видом беженца он пытался въехать в Ростовскую область.Он уточнил, что его личность была установлена силовиками на территории Ростовской области, после чего он и был задержан.Отмечается, что не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске.По данным собеседника, в том же году он был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
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ростов, задержание

Ростовский суд арестовал одного из главарей украинских неонацистов — видео

18:02 19.05.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства об аресте замкомандира нацбатальона "Айдар" Д. Мурыги
Рассмотрение ходатайства об аресте замкомандира нацбатальона Айдар Д. Мурыги - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" пытался въехать в Россию под видом беженца.
ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в четверг удовлетворил ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании.
Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от прессы режиме.
Как пишет РИА Новости, его задержали, когда под видом беженца он пытался въехать в Ростовскую область.

"Мурыгу задержали в апреле. Он пытался въехать на территорию России в потоке беженцев", — сообщил агентству источник в правоохранительных органах региона.

Он уточнил, что его личность была установлена силовиками на территории Ростовской области, после чего он и был задержан.
Отмечается, что не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске.
По данным собеседника, в том же году он был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
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