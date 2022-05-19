https://uz.sputniknews.ru/20220519/teatry-uzbekistana-priglashayut-v-rossiyskuyu-programmu-bolshie-gastroli-24664971.html
Театры Узбекистана приглашают в российскую программу "Большие гастроли"
Театры Узбекистана приглашают в российскую программу "Большие гастроли"
Театральные коллективы из Узбекистана смогут принять участие в программе российского министерства культуры "Большие гастроли".
2022-05-19T15:01+0500
2022-05-19T15:01+0500
2022-05-19T15:01+0500
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гастроли
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Коллективы из Узбекистана смогут принять участие в зарубежном направлении программы "Большие гастроли", сообщает пресс-служба министерства культура России со ссылкой на главу ведомства Ольгу Любимову.Такую возможность министр обсудила на встрече с директором Самаркандского русского театра имени Чехова Широфиддином Садиковым в рамках рабочей поездки в Узбекистан. Также подтверждено намерение включить театры республики в работу Ассоциации русских зарубежных театров.Садиков, в свою очередь, рассказал о готовящейся реконструкции здания и участии труппы театра в международном театральном фестивале "Радуга", который пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 30 мая.Программа "Большие гастроли" реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации и открыта для сотрудничества с театрами как России, так и стран ближнего зарубежья.Благодаря проекту зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.
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узбекистан, театр, гастроли, министерство культуры
Театры Узбекистана приглашают в российскую программу "Большие гастроли"
Театральные коллективы из Узбекистана смогут принять участие в программе российского министерства культуры "Большие гастроли".
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Коллективы из Узбекистана смогут принять участие в зарубежном направлении программы "Большие гастроли", сообщает пресс-служба министерства культура России со ссылкой на главу ведомства Ольгу Любимову.
Такую возможность министр обсудила на встрече с директором Самаркандского русского театра имени Чехова Широфиддином Садиковым в рамках рабочей поездки в Узбекистан. Также подтверждено намерение включить театры республики в работу Ассоциации русских зарубежных театров.
"Минкультуры России уделяет особое внимание поддержке русских театров за рубежом. Мы окажем содействие в организации гастролей ваших коллективов", — приводит слова Любимовой пресс-служба.
Садиков, в свою очередь, рассказал о готовящейся реконструкции здания и участии труппы театра в международном театральном фестивале "Радуга", который пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 30 мая.
Программа "Большие гастроли" реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации и открыта для сотрудничества с театрами как России, так и стран ближнего зарубежья.
Благодаря проекту зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.