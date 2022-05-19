Украинские боевики, убегая, прятали оружие в домах горожан в Херсоне
14:23 19.05.2022 (обновлено: 14:24 19.05.2022)
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© Sputnik / Алексей Куденко/
Жители Херсона рассказали о действиях украинских силовиков перед бегством.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Перед бегством из Херсона украинские силовики прятали оружие и боеприпасы в домах мирных граждан, рассказала РИА Новости одна из жительниц города. В ее доме российские военные изъяли несколько автоматов и пулемет.
"Знакомая из села попросила пустить двух мужчин переночевать на один день. Они приехали на машине — двое взрослых мужчин, Дима и Олег, — и остались. Дома места мало, я ушла к детям ночевать. Утром пришла, спрашиваю: "Вы не собираетесь?" Нет, не собираются. Они были недовольны… Пошли, поговорили и заносят мне в дом, говорят, у нас железяки. А там два больших автомата. Я говорю, зачем мне надо, у меня дети", — рассказала она.
По словам жительницы Херсона, на следующий день один из мужчин приехал и попросил ее оставить вещи на чердаке. В коробке с вещами оказались две формы и бронежилеты. Мужчины заявили женщине, что попытаются покинуть город.
"Я их жду час, два, три. Звоню им спрашиваю: "Вы где?" А они говорят: "Мы уже возле дома в селе". И после этого они канули как в воду. В субботу, 14-го числа, один из них позвонил и говорит: "Не знаю, как это произошло, Дима сказал, где оружие". Я начала рыдать", — рассказала собеседница агентства.
После разговора с постояльцами женщина решила ждать российских военных, чтобы отдать им оставленное в ее доме оружие.
"Слышу, во дворе постучали. Подошли ребята, сказали: "Вы не нервничайте, нам надо забрать то, что вам не принадлежит". Я сказала, что их ждала и все покажу. Ребята спросили разрешения зайти в дом, все посмотрели, извинились, поднялись на чердак, я показала, где все лежит", — сообщила женщина.
Также она рассказала, что военнослужащие России провели всю работу аккуратно и оперативно. Обвинения женщине предъявлены не были. Однако, жительница опасается, что украинские силовики причинят вред ей или ее детям.
Известно, что в Херсоне и области российские силовики каждый день проводят оперативные мероприятия по выявлению украинских схронов с оружием. Также ведут поиски самих боевиков.