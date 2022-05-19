https://uz.sputniknews.ru/20220519/ukrainskie-boeviki-ubegaya-pryatali-orujie-v-domax-gorojan-v-xersone-24665203.html

Украинские боевики, убегая, прятали оружие в домах горожан в Херсоне

Украинские боевики, убегая, прятали оружие в домах горожан в Херсоне

Жители Херсона рассказали о действиях украинских силовиков перед бегством.

2022-05-19T14:23+0500

2022-05-19T14:23+0500

2022-05-19T14:24+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

боевики

оружие

жители

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Перед бегством из Херсона украинские силовики прятали оружие и боеприпасы в домах мирных граждан, рассказала РИА Новости одна из жительниц города. В ее доме российские военные изъяли несколько автоматов и пулемет.По словам жительницы Херсона, на следующий день один из мужчин приехал и попросил ее оставить вещи на чердаке. В коробке с вещами оказались две формы и бронежилеты. Мужчины заявили женщине, что попытаются покинуть город.После разговора с постояльцами женщина решила ждать российских военных, чтобы отдать им оставленное в ее доме оружие.Также она рассказала, что военнослужащие России провели всю работу аккуратно и оперативно. Обвинения женщине предъявлены не были. Однако, жительница опасается, что украинские силовики причинят вред ей или ее детям.Известно, что в Херсоне и области российские силовики каждый день проводят оперативные мероприятия по выявлению украинских схронов с оружием. Также ведут поиски самих боевиков.

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украина, боевики, оружие, жители