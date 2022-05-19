https://uz.sputniknews.ru/20220519/uzbekistan-airways-pokajet-luchshie-uzbekskie-filmy-v-samoletax-24667429.html

Uzbekistan Airways покажет лучшие узбекские фильмы в самолетах

Uzbekistan Airways покажет лучшие узбекские фильмы в самолетах

Таким образом национальный перевозчик хочет знакомить туристов с культурой и традициями Узбекистана с самого начала их путешествия в республику.

2022-05-19T16:39+0500

2022-05-19T16:39+0500

2022-05-19T16:39+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

кино

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Государственная авиакомпания "Uzbekistan Airways" продолжает модернизацию – на этот раз перевозчик обновляет мультимедийную систему на бортах воздушных судов. Обновление происходит впервые за шесть лет.Одна из целей новшества - популяризация узбекского кино и музыки, сообщили в пресс-службе компании корреспонденту Sputnik.Кроме этого, в новый каталог включат классическую узбекскую музыку и произведения современных популярных эстрадных исполнителей Узбекистана.Uzbekistan Airways уделяет большое внимание продвижению национальной культуры в своих проектах – в 2020 году компания выпустила видеоинструкцию о правилах поведения на борту самолета, стилизованную под узбекскую сказку. В том же году перевозчик представил новую форму бортпроводников, украшением которой стали аксессуары с восточным орнаментом.Читайте также: Uzbekistan Airways начинает полеты из Ташкента в Батуми

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авиакомпания uzbekistan airways, кино