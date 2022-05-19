https://uz.sputniknews.ru/20220519/uzbekistan-airways-pokajet-luchshie-uzbekskie-filmy-v-samoletax-24667429.html
Uzbekistan Airways покажет лучшие узбекские фильмы в самолетах
Uzbekistan Airways покажет лучшие узбекские фильмы в самолетах
Таким образом национальный перевозчик хочет знакомить туристов с культурой и традициями Узбекистана с самого начала их путешествия в республику.
2022-05-19T16:39+0500
2022-05-19T16:39+0500
2022-05-19T16:39+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
кино
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Государственная авиакомпания "Uzbekistan Airways" продолжает модернизацию – на этот раз перевозчик обновляет мультимедийную систему на бортах воздушных судов. Обновление происходит впервые за шесть лет.Одна из целей новшества - популяризация узбекского кино и музыки, сообщили в пресс-службе компании корреспонденту Sputnik.Кроме этого, в новый каталог включат классическую узбекскую музыку и произведения современных популярных эстрадных исполнителей Узбекистана.Uzbekistan Airways уделяет большое внимание продвижению национальной культуры в своих проектах – в 2020 году компания выпустила видеоинструкцию о правилах поведения на борту самолета, стилизованную под узбекскую сказку. В том же году перевозчик представил новую форму бортпроводников, украшением которой стали аксессуары с восточным орнаментом.Читайте также: Uzbekistan Airways начинает полеты из Ташкента в Батуми
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания uzbekistan airways, кино
Uzbekistan Airways покажет лучшие узбекские фильмы в самолетах
Таким образом национальный перевозчик хочет знакомить туристов с культурой и традициями Узбекистана с самого начала их путешествия в республику.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Государственная авиакомпания "Uzbekistan Airways" продолжает модернизацию – на этот раз перевозчик обновляет мультимедийную систему на бортах воздушных судов. Обновление происходит впервые за шесть лет.
Одна из целей новшества - популяризация узбекского кино и музыки, сообщили в пресс-службе компании корреспонденту Sputnik
.
"Мы сотрудничаем с Узбеккино, которое предоставит нам золотой архив узбекского кинематографа. Все фильмы будут с субтитрами на английском языке, что даст возможность гражданам других стран познакомиться поближе с культурой и традициями Узбекистана", - сказала пресс-секретарь Uzbekistan Airways Камола Икрамова.
Кроме этого, в новый каталог включат классическую узбекскую музыку и произведения современных популярных эстрадных исполнителей Узбекистана.
Uzbekistan Airways уделяет большое внимание продвижению национальной культуры в своих проектах – в 2020 году компания выпустила видеоинструкцию о правилах поведения на борту самолета, стилизованную под узбекскую сказку. В том же году перевозчик представил новую форму бортпроводников, украшением которой стали аксессуары с восточным орнаментом.